Un hombre fue asesinado en la puerta de su casa, en un posible ajuste de cuentas en Moreno

Un hombre de 38 murió asesinado de dos balazos en la puerta de su casa de Moreno. La víctima recibió los disparos a quemarropa, frente a dos nenas menores de edad, tras abrirle la puerta de calle y saludar a su atacante, por lo que se investiga un posible ajuste de cuentas.

El brutal episodio quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada sobre la calle Santa Cruz al 2700, de La Reja. En las imágenes se puede ver cuando Maximiliano Jonathan Requejo Pozzi salió a la vereda, le dio la mano al hombre que había tocado el timbre y, en cuestión de segundos, el visitante sacó un arma y disparó dos veces a quemarropa.

Una bala entró en la axila y la otra en la zona del abdomen de Pozzi. Luego, el asesino escapó corriendo hacia un auto que lo esperaba a pocos metros. Todo ocurrió frente a dos menores y a un vecino que se había acercado a la puerta.

En el video se escucha el pedido desesperado de Requejo Pozzi, que, ya herido en el piso, le pidió a la nena más chica que llamara urgente a su abuela para que lo ayudara. Un vecino también se acercó y llamó al 911 para pedir asistencia.

El hombre fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, donde permaneció internado durante dos días. Este lunes, finalmente, se confirmó su fallecimiento.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, de la UFI N° 2 de Moreno, quien ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape del asesino. El expediente fue caratulado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.