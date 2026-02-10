Global Data publicó su último ranking de intendentes y midió la imagen de Milei vs Kicillof en el GBA

La consultora Global Data (ex Opinión Pública) publicó el ranking de imagen de los intendentes del Conurbano Bonaerense, realizada en febrero del 2026. Y además midió la consideración que tienen tanto el Presidente, Javier Milei; como del gobernador opositor Axel Kicillof, en los 24 distritos que componen el GBA, de cara a la elección 2027.

Los tres intendentes mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen (calculado como la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa) son Federico Achával (Pilar), quien lidera el ranking con un diferencial de +28,0 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +27,5 puntos; y en tercer lugar Jaime Méndez (San Miguel), con un saldo positivo de +24,6 puntos.

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Lucas Ghi (de Morón), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de -15,8 puntos porcentuales; seguido por Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -14,3 puntos; y Fernando Moreira (General San Martín), con un saldo de -12,2 puntos.

Carrera presidencial

En la comparación de imagen positiva en los municipios del Gran Buenos Aires, el gobernador bonaerense presenta una ventaja clara en la mayoría del conurbano, en 21 de 24 el gobernador presenta mejor imagen positiva que el presidente.

En el Gran Buenos Aires, Javier Milei registra sus mejores niveles de imagen positiva en Vicente López (44,5%), San Isidro (41,7%) y San Fernando (40,9%), mientras que sus desempeños más bajos se observan en La Matanza (23,1%), Florencio Varela (24,7%) y Merlo (25,7%).

Por su parte, Axel Kicillof alcanza sus mayores niveles de aprobación en Florencio Varela (52,8%), La Matanza (50,9%) y Almirante Brown (50,6%), en tanto que sus peores registros se concentran en San Isidro (25,2%), Vicente López (31,8%) y Tigre (35,6%).

🇦🇷 Axel Kicillof vs Javier Milei en el conurbano bonaerense – Febrero 2026

Informe completo📊 https://t.co/1zlteQG9bM

—

¿Quiere recibir todos nuestros informes en su WhatsApp?

​Suscríbase gratis a nuestra Premium Community y acceda a la data de manera directa👇… pic.twitter.com/iCgyLwFHIK — CB Global Data (@CBglobaldata) February 10, 2026