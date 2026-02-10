Se entregó el hermano de Lucas Pires, el ex futbolista asesinado el viernes pasado en Rafael Castillo

El crimen de Lucas Ignacio Pires, el exjugador de Almirante Brown de 29 años, asesinado el viernes pasado en Rafael Castillo, podría resolverse rápidamente. Antes de que lo encuentre la Justicia, finalmente este martes se entregó el hermano de la víctima, Marcos, que era el principal sospechoso identificado por una cámara de seguridad.

El crimen transcurrió el viernes en el cruce de Raulíes y Alagón. Fue el cuñado de la víctima quien le advirtió a la Policía sobre la pelea. El principal acusado permaneció prófugo hasta hoy, debido a que debía presentarse el lunes en la fiscalía.

El agresor, luego del conflicto, se había refugiado en diferentes casas por lo que la justicia ordenó que sean allanadas. Sin embargo, todos los procedimientos resultaron negativos. Ante el despliegue policial, el sospechoso se vio cercado, se trasladó hasta la fiscalía de San Justo y se entregó.

Según informaron fuentes policiales, la disputa se desató en plena calle. En las imágenes se puede observar como el atacante golpeó a Pires con el filo de una botella rota, provocándole una herida gravísima en el antebrazo derecho.

Familiares y vecinos lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner, pero los médicos no lograron salvarlo debido a la gravedad del corte, que habría afectado una arteria.

Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, desplegaron operativos en la zona para intentar dar con el responsable.

La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza.

La noticia generó una profunda tristeza en el ambiente del fútbol. Almirante Brown comunicó el fallecimiento de su exdelantero a través de las redes sociales y acompañó a la familia en este difícil momento.

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresaron.

“Mi más sentido pésame a la familia, tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas”, escribió un excompañero de la víctima.

Pires, de 29 años, jugó 8 partidos en la temporada 2015/2016 con la camiseta del Mirasol y convirtió un gol ante Brown de Adrogué. Su historia estaba ligada al club: Omar Pires, su hermano, y varios primos también defendieron los colores de Isidro Casanova.

