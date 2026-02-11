Morón: «Estamos en una situación crítica», afirmó el nuevo secretario del sindicato municipal

A horas de la renovación de autoridades, el nuevo secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Gustavo Sanz, aseguró que la planta está ante una «situación crítica». Y aunque, en parte, lo atribuyó al modelo económico, aseguró que la baja calidad salarial es una «constante» en la gran mayoría de los distritos de la Provincia.

«El salario de los trabajadores municipales no acompaña la canasta básica. Es una constante en la Provincia de Buenos Aires. Y Morón no es una isla. Tiene una masa importante de trabajadores por debajo de los niveles salariales de indigencia. Es una de las principales preocupaciones que tiene la organización gremial. El salario básico ronda los $300 mil. Es muy difícil para una familia cubrir las necesidades básicas», explicó hoy en una conferencia de prensa realizada en el Salón Le Parc (SEOCA), a metros del acto en la sede del STMM (San Martín 350).

A la asunción asistieron el secretario de la Fesimubo, Rubén García, y el electo, Hernán Doval.

Aunque se esperaba la visita del intendente, Lucas Ghi, finalmente no hubo presencia de ningún funcionario del Departamento Ejecutivo.

En cambio, sí estuvo muy activo el ministro de Transporte de la Provincia, Martín Marinucci, junto a parte del Frente Renovador de Morón. Otra señal de la interna que vive la gestión de cara al 2027.

También estuvieron el presidente del HCD de Hurlingham, Miguel Quinteros; y el concejal Diego Spina (Nuevo Encuentro). En lo formal, el STMMIyH está ajeno a la interna del PJ, que el domingo deparó dos listas en Morón: Una lleva al actual presidente Claudio Román (con apoyo de Ghi y el MDF) y otra a su vice, la camporista Paula Majdanski. Desde el sindicato aclararon que la presencia de Guillermo Menéndez en la boleta ultra K es «a título personal».

La ausencia del luquismo era de esperarse. Ya que a fin de año el Municipio fue noticia nacional por los incidentes que provocaron la suspensión de la sesión por el Presupuesto 2026 (hasta hoy sin nueva convocatoria), producto del atraso del pago de las horas extras. Un asunto financiero que venía de arrastre y que el Ejecutivo intentaría «auditar».

Esta mañana, Sanz confesó que la relación con el Ejecutivo «es la necesaria» y argumentó que el gobierno «no se puede enojar por un planteo que es de estricta justicia». La relación pasó también por una crisis política. Con la salida de Spina, a fines del 2024, el interlocutor con el sindicato pasó a ser el licenciado (suspendido) secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella. Ese rol pasó últimamente a Guillermo Pascuero, secretario de Planificación Estratégica.

Esto no cambió la desconfianza mutua. Según el propio gremio, en 2024 se «logró reducir la jornada semanal de 48 a 35 horas». Con lo cual había que hacer «otras extras» o tomar más personal, para cumplir con los mismo servicios de 2023.

«Creemos que hay 7800 empleados, contando al HCD», dicen. No pueden acceder a datos de los contratos de servicios (monotributistas). Pero se cree que el año pasado habrían ingresado 500 agentes nuevos. «La planta creció porque el Municipio tiene muchos servicios, las UGC; y tiene que reemplazar las obras de Nación», justificó Sanz igual.

Por su puesto, si en algo coinciden todos en UP es apuntarle al gobierno de Javier Milei por la crisis económico y salarial. De hecho, el STMM, la Federación Bonaerense (FESIMUBO) y la Confederación de Sindicatos Municipales marcharán éste miércoles al Congreso para oponerse a la reforma laboral que impulsa el oficialismo en el Senado. También estarán allí otros gremios adheridos a la CGT, como también a las dos CTA. «Vienen por los trabajadores», acotó hoy el secretario adjunto del STMM y de asuntos Regionales de la FESIMUBO, Carlos Rodríguez.