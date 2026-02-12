Merlo: Un delincuente murió y otros dos fueron detenidos por una camioneta robada en V. Udadondo

El robo de una camioneta en Villa Udaondo derivó este último martes en una cinematográfica persecución y tiroteo en el límite entre Merlo e Ituzaingó, que terminó con un delincuente abatido y otros dos sospechosos detenidos por el caso.

Todo comenzó cuando personal policial se presentó en una vivienda de la calle Las Gardenias al 800, en la localidad de Agustín Ferrari, en Merlo, para cumplir una orden judicial vinculada a una banda de robo de autos.

En ese momento, un Peugeot 208 investigado en la causa emprendió una fuga a toda velocidad.La huida desató un amplio operativo cerrojo con móviles de la Policía Motorizada y del Grupo Táctico Operativo. Tras varias cuadras de persecución, el conductor dejó el vehículo y escapó a pie, ingresando a una casa de la zona.

Allí se produjo un enfrentamiento armado con los efectivos, tras el cual el sospechoso fue abatido. Fue identificado como Maximiliano Díaz, alias “Chito”, de 30 años.

Un operativo por robo automotor terminó en un violento episodio en el oeste del Conurbano bonaerense, donde se produjo una persecución, un intercambio de disparos y la muerte de uno de los sospechosos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la comisaría 3ª de… pic.twitter.com/Kih7KR8ARq — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 11, 2026

En el lugar se le secuestró una pistola calibre .45 sin municiones. Además, dentro del domicilio utilizado como vía de escape fueron aprehendidos otros dos hombres, a quienes se les incautó un revólver calibre .38 y un Peugeot 308 con pedido de secuestro por un robo automotor cometido días atrás en la zona de Los Pinos.

Como consecuencia del tiroteo, un sargento de la Policía resultó con un roce de bala en una mano, aunque se encuentra fuera de peligro.

La causa se inició el 9 de febrero, cuando una mujer de 70 años fue asaltada en la vía pública mientras circulaba con su camioneta Toyota Hilux por Ituzaingó. Según la denuncia, fue interceptada por dos vehículos de los que descendieron cuatro hombres armados que, bajo amenazas, le sustrajeron el rodado y huyeron en dirección al Acceso Oeste.

A partir de tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar el domicilio donde se ocultaba parte de la banda y establecer que uno de los autos utilizados en el hecho era el mismo Peugeot 208 que intentó evadir el allanamiento.