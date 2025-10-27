Elecciones legislativas: LLA dio vuelta la Provincia y le sacó 10 puntos al peronismo a nivel país

La Libertad Avanza logró una amplia victoria en la elección legislativa, con 40,84% de los votos, en el debut de la Boleta Única Papel a nivel nacional. El resultado más impactante se dio en la Provincia de Buenos Aires, donde el gobierno, con Diego Santilli, dio vuelta la elección provincial de septiembre (perdió por 13 puntos) para sacar casi un punto de ventaja sobre la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria, que encabezaba el ex canciller Jorge Taiana.

Otras provincias claves fueron Santa Fe, Córdoba, Mendoza, y, por supuesto, la Ciudad de Buenos Aires, donde en alianza con el PRO (fueron divididos en abril) el oficialismo superó el 50% con la boleta que encabezaba Patricia Bullrich.

En la Provincia, con el 97% de las mesas escrutadas, la boleta de LLA llegaba al 41,51% ante el 40,86% de Fuerza Patria. El cambio de tendencia se observó en todo el territorio. El peronismo sacó menos ventaja en el tercer cordón del GBA; mientras que se impuso en la Primera Sección. En Morón, un distrito, la lista violeta ganó por 5 puntos.

En el distrito administrado por Lucas Ghi (MDF), la elección también se dio vuelta. La Libertad Avanza había perdido por cinco puntos en los comicios locales (44 a 39%). Este domingo, en cambio, se impuso por 43 a 38%. Ni siquiera había ganado en el balotaje 2023. Hoy sólo cayó en la zona Sur. La mejor actuación la tuvo en El Palomar.

En los distritos vecinos de Ituzaingó y Hurlingham, en cambio, el peronismo retuvo la victoria, aunque por un margen menor (de dos y tres puntos respectivamente). En Tres de Febrero, LLA tuvo otro triunfo ajustado, por 43 a 39%.

El PJ ratificó su dominio en la Tercera Sección del GBA y provincias como Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y La Pampa, aunque por menos margen. Fuerza Patria y partidos afines cosecharon el 31,67% a nivel el país.

La alianza Provincias Unidas, que debutó en 14 distritos a partir de un acuerdo de seis gobernadores sin referencia nacional, no logró romper la polarización: Cosechó el 7,13% de los votos. Solo Gustavo Valdés, en Corrientes, logra el triunfo en su tierra, aunque por un punto.

El cuarto puesto a nivel nacional fue para el Frente de Izquierda, con casi 4%. De esta manera, logró revalidar tres de las cuatro bancas de diputados que ponía en juego.

El balance es netamente positivo para el oficialismo. La renovación del Senado ofrece un buen panorama porque no renovaba bancas y sumará ahora 13 escaños. Seguirá, de todos modos, sin tener el control de la cámara. La misma lógica se impone en Diputados, donde engrosará con 64 bancas su representación a partir del 10 de diciembre y podría alcanzar junto a sus socios el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales.

Además, quedaría a tiro de negociación para acceder al quorum para iniciar las sesiones y tratar las grandes reformas que están en la carpeta oficial: reforma tributaria, previsional y laboral. La clave entonces estará en el lote de los legisladores del medio, que son quienes definirán el quorum y la suerte de los proyectos.

Participación y boleta única

Las elecciones confirmaron el proceso de retracción de los electores que se verificó este año en los ocho distritos que ya fueron a las urnas, donde el promedio de participación fue de 58%. La Cámara Nacional Electoral informó que votó casi el 68% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.

El debut de la boleta única de papel tuvo una recepción positiva en todo el país. Hubo elogios por la agilidad para sufragar, aunque subió de 0,80 a 2,30 % el voto nulo, que podría haberse dado por la confusión del nuevo sistema.

“Es un hecho histórico la implementación de la boleta única papel. Tuvo eficiencia, rapidez y seguridad”, dijo el jefe de gabinete, Guillermo Francos, antes de dar a conocer los datos oficiales, a las 21.20, con casi el 90% de las mesas escrutadas.

Resultado Elecciones:

https://resultados.elecciones.gob.ar/