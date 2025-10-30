SEOCA se sumó al Octubre Rosa: «Es la enfermedad más frecuente y más prevenible de la mujer»

En el Salón Le Parc de Morón y bajo la consigna «Hablemos de prevención. Hablemos de vida», se llevó a cabo este martes 28 una charla sobre la prevención del cáncer de mama, organizada por el SEOCA, OSECAC regional zona oeste y SERMEX, en el marco de la campaña «Octubre Rosa» y con la exposición de especialistas sobre la materia.

«Esperamos que esta charla les brinde una información valiosa y las herramientas útiles que les permita tomar conciencia para cuidar nuestra salud», abrió l encuentro la sub Delegada Regional del gremio, María González, ante un auditorio colmado de mujeres trabajadoras, de la Comisión Directiva, encargadas de delegaciones y delegadas

«El principal objetivo fue reunir a las compañeras para darles una charla, sobre la importancia de la prevención, y para que sepan cómo manejarse a la hora de detectar algún posible tumor», explicó.

El Dr. Diego Flaks, tocoginecólogo y mastólogo, estuvo a cargo de la charla y además de explicar sobre cómo es la prevención a través de los estudios y el control, evacuó todo tipo de duda. El Dr. Facundo López, coordinador de Ginecóloga de la Zona Oeste; y la Dra Cintia Licopanti, coordinadora médica de la zona oeste, también expusieron sobre la problemática que afecta a miles de mujeres. Marcelo Santaya, vice presidente de SERMEX, participó de la jornada.

“Fue un encuentro fundamental porque estamos en el mes de octubre, que es el mes de la lucha contra el cáncer de mama, la enfermedad más frecuente y más prevenible de la mujer”, expresó el Dr. López. Y destacó la participación del jefe de la sección de mastología del Hospital de Oncología María Curie, (Dr. Flaks) quien” expuso sobre los aspectos fundamentales de una patología de todos los días y que hoy, gracias a Dios, es curable”.

Entre otros puntos, sostuvo que es importante concientizar a las mujeres a “que se hagan la mamografía a partir de los 40 años, en pacientes que no tienen antecedentes obviamente, y que no se detengan en hacerla una vez por año”.

Además, destacó la excelencia de los equipos de mamografía con los que cuenta el sindicato y la obra social (OSECAC) en Morón, y en San Justo lo cual posibilita a todas las pacientes el acceso ya sea por el ginecólogo, el clínico o el médico de cabecera.

“Serán quienes les van a dar la orden correspondiente para que se la hagan y en caso de detectarse algo malo, se pueden operar o tratar con algo más complejo en forma oportuna”, explicó.

En la misma línea, la doctora Licopanti, agradeció la posibilidad de tener un excelente equipo médico que concientiza sobre la prevención, e instó a las mujeres trabajadoras en especial a las empleadas de comercio, a realizarse los chequeos ginecológicos a través del circuito de la mujer donde pueden hacerse todos los estudios en un día. “Tienen acceso absoluto para hacerlo, ya no hay trabas”, dijo.