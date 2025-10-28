Aprehendieron al novio: Apareció en Plaza Miserere la adolescente desaparecida el 20 en Laferrere

Alma, la adolescente de 15 años de Laferrere que fue declarada desaparecida hace una semana, fue hallada sana y salva este lunes en Plaza Miserere junto a Matías Sebastián Pajón, el joven de 22 con el que la familia de la menor intuía que se había escapado o estaba retenida.

La adolescente era buscada desde el pasado lunes 20 de octubre, cuando su familia radicó la denuncia por «averiguación de paradero».

Una semana después, las imágenes del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) registraron a la víctima ingresar a la estación Once de Septiembre, donde fue escoltada por efectivos de la Policía Federal.

Un comisario de la División Sarmiento se comunicó con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 y se determinó que oficiales de la DDI La Matanza concurran hasta el lugar para poner a resguardar la integridad de M.A.M. y la aprehensión de Pajón.