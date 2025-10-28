Nuevo Encuentro culpó a Kicillof por la derrota y llamó a «recuperar» Morón en 2027

El kirchnerismo de paladar negro salió a culpar al gobernador, Axel Kicillof, y a sus intendentes por la derrota de este domingo en Provincia de Buenos Aires. Deslizaron dos motivos: el desdoblamiento electoral (incomprobable qué hubiese pasado con la boleta larga con los mismos candidatos) y la falta de compromiso en el territorio durante octubre.

Desde su búnker en Morón, el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella esgrimió estos argumentos para asimilar el golpe. Incluso convocó a la militancia a «recuperar» el poder en el distrito. La derrota profundizó una interna casi insalvable.

En septiembre, La Libertad Avanza había perdido por cinco puntos en Morón: Fue 44% a 39% a favor de Fuerza Patria.

Este domingo, en cambio, la lista de diputados violeta se impuso por 43 a 38%. Lectura rápida: En septiembre ganaron Axel Kicillof y el intendente Lucas Ghi; mientras que ayer cayeron los candidatos de Cristina Kirchner, a quienes incluso convocó para la foto de campaña. Claro que en ambos casos fueron en «unidad». Ganaron y perdieron todos.

Pero las rispideces volvieron a aflorar las últimas semanas, con cambios tanto en el Gabinete municipal como en el HCD de Morón, donde el sabbatellismo reacomodó fichas para defender la banca de Marcelo González (FR), presidente del cuerpo. Por ese motivo levantó la licencia Florencia De Luca y pidió licencia Diego Spina, exjefe de bloque.

#Morón #elecciones2025 El Nuevo Encuentro culpó al desdoblamiento electoral de Kicillof y llamó a "recuperar Morón en 2027". Duró nada la paz con el intendente Ghi (MDF) https://t.co/Qz0P8P3Q1Z pic.twitter.com/EO71OrIl1a — Darío Albano (@albanodl) October 27, 2025

El secretario del NE bonaerense fue uno de los oradores, anoche, en el búnker local. «El único lugar del Conurbano donde gobernamos y se perdió es Morón. Más allá de tener un mal gobierno, hay un luquismo que pretende encerrarse en su propio lugar, vulnerando el diálogo, amparando violencia e ignorando a otros. No hace más que llevarnos a la derrota», indicó Spina.

Y agregó: «Así como nos comimos todos los sapos para construir la victoria en septiembre en pos de la unidad, nos comprometemos a recuperar Morón para no dejarlos en manos de los mariscales de la derrota».

Por su parte, la diputada Mónica Macha, quien en diciembre asumirá como diputada bonaerense por Fuerza Patria, reflexionó: «Es hasta suicida no escuchar a compañeros con más experiencia. Esto Cristina ya lo decía desde el principio. Que era mejor una elección unificada, para que no pase esto, perder en el espacio que más necesitábamos ganar».

«La oposición se juega en el Congreso nacional. Con un resultado como septiembre, tendríamos 19 bancas por la Provincia», sostuvo la compañera de Sabbatella, quien este año lanzó el operativo «Martín Vuelve», de cara al 2027. «El objetivo es el 2027. No es una novedad. Pero es importante relanzar el objetivo. Y buscar respuestas a este resultado. Más allá de las encuestas, que decían otra cosa, hay cuestiones que no estamos identificando», dijo Macha.