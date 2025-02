En Morón: Malena Galmarini encabezó un plenario renovador, con «dudas» en el plano electoral

El ministro Transporte bonaerense Martín Marinucci y la ex presidente de AySA Malena Galmarini, encabezaron anoche en Morón un plenario de la Primera Sección electoral del Frente Renovador, de cara al armado electoral 2025.

La esposa del ex minsitro de Economía Sergio Massa no descartó ser candidata, aunque no está claro si su partido preservará la alianza Unión por la Patria o irá a internas en PBA. También estuvieron el intendente de Las Heras, Javier Osuna; la diputada nacional Sabrina Selva; y el director del Banco Provincia Sebastián Galmarini, entre otros.

Por lo pronto, Malena volvió a cuestionar el sistema electoral votado en el Congreso el año pasado, que habilitó la boleta única de papel para las elecciones nacionales. Esto que el kichnerismo y el massismo critican, le puede servir al gobernador Kicillof para emanciparse obligadamente de su mentora y tal vez candidata nacional Cristina Kirchner.

El gobernador no tiene reelección y apostará todo a la presidencial 2027. Tiene la oportunidad de estrenar su propio armado, éste año, con elecciones desdobladas (distinta fecha que las nacionales) o concurrentes (si mantiene el viejo sistema de la lista sábana) en todo el territorio bonaerense. Tiene la lapicera para hacer, pero todavía mantiene la incógnita.

“Todavía tenemos muchas dudas sobre cómo será este año el proceso electoral (NDR: Su hermano salió el año pasado a criticar el proyecto oficial y al mismo tiempo explicar cómo funciona y qué estrategias adoptar), que es un tema que claramente no está en la agenda de la gente. Lo que sí le debe preocupar a la ciudadanía es que el día que tenga que ir a votar pueda ejercer su derecho de la manera más prolija. Y nosotros creemos que cambiar un sistema que funciona bien y de un día para el otro va a traer muchas complejidades», dijo Malena, al portal Primer Plano.

La presencia de un intendente propio sirvió de plafón para cuestionar la política oficial. Se debatió, por ejemplo, la «defensa irrestricta» de la autonomía de los Municipios y de las economías locales. No es otra cosa que apostar a sostener las tasas que el gobierno exige que se eliminen por su «doble imposición»: como ser alumbrado público o combustibles.

«Tan sólo de IVA, el Municipio el año pasado transfirió casi mil millones de pesos a la Nación. ¿Sabe cuánto recibimos nosotros del Gobierno Nacional? 630 mil pesos, es decir, menos de un millón. Esta asimetría de recursos lo que logra es un claro empobrecimiento del Municipio», explicó Osuna sobre un sistema que rige desde la época de Rosas.

Por supuesto, hubo lugar para la agenda de la seguridad, el principal caballito de batalla que tuvo el propio Sergio Massa para llegar a su diputado nacional, y luego candidato a Presidente (de UNA) por primer vez, en su etapa más antikichnerista.

Entre la dirigencia que participó de plenario estuvieron Raúl Díaz (Merlo); Damián Contreras (Moreno); Jimena Bondaruk (Tres de Febrero); Azucena Ehcosor (Hurlingham); y referentes locales del FR como Hugo y Marina Pintos, el exconcejal Marcelo Díaz y el abogado Ariel Stella, ahora subsecretario de Seguridad Ciudadana de Morón