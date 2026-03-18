Encuesta de imagen en marzo: Descalzo volvió a salir último en el ranking del GBA de Global Data

La consultora CB Global Data elaboró un nuevo ranking de intendentes del Gran Buenos Aires, en el cual ubicó, según la opinión de los encuestados en marzo, al Ituzaingó, Pablo Catriel Descalzo, en el último puesto de imagen positiva.

Entre los mejores ubicados se encuentran Jaime Méndez (San Miguel), con el 62,4% de imagen positiva, seguido en el podio por Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas (61,9%) y Federico Achaval, de Pilar (60,8%). Completan los cinco primeros Fernando Gray, Esteban Echeverría (59,7%) y Federico Otermín, Lomas de Zamora (59,3%).

En la parte baja de la tabla están los de mayor imagen negativa. Allí lidera Pablo Descalzo, de Ituzaingó, con el 57%. Gustavo Menéndez, de Merlo (54,4%) y Lucas Ghi, de Morón (53,6%) siguen la zona roja mientras que Damián Selci, de Hurlingham (52,1%) y Julián Álvarez, de Lanús (51,3%) completan los cinco últimos puestos.

El informe de marzo también identifica un enclave de resistencia territorial del peronismo frente al proyecto de Javier Milei en el GBA. Según los datos del informe de Febrero 2026, mantiene un diferencial de imagen negativo en la mayoría de los partidos del conurbano, permitiendo a los intendentes posicionarse como diques de contención y protagonistas de la estrategia local, provincial y nacional de cara a las elecciones del 2027.