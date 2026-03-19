Morón: Kicillof inauguró las obras de ampliación de la Secundaria N° 34 y entregó títulos de propiedad

El gobernador, Axel Kicillof, encabezó este jueves el acto de entrega de 430 escrituras gratuitas a familias de Morón, donde además inauguró las obras de ampliación de la Escuela Secundaria N°34. Fue junto al ministro de Justicia y DDDHH, Juan Martín Mena; la ministra de Cultura y Educación, Flavia Terigi; y el intendente, Lucas Ghi.

“Argentina está viviendo momentos muy críticos a causa de un programa económico que favorece a un puñado de personas y excluye a los sectores trabajadores, a las pymes y a la industria”, sostuvo Kicillof. Y agregó: “Necesitamos que en el país las prioridades dejen de ser la timba y las criptomonedas, y vuelvan a ser la educación, la salud, el empleo y la justicia social”.

En el marco del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, se otorgaron 430 títulos de propiedad gratuitos a familias de distintos barrios del distrito. De esta manera, son 1.136 las escrituras entregadas en Morón desde el inicio de la gestión.

Estuvieron en el acto desarrollado en el microestadio municipal de Castelar «Diego A. Maradona», el ministro de Transporte, Martín Marinucci; la senadora Juliana Di Tullio; la escribana general de Gobierno, Paula Sidoti; los subsecretarios de Infraestructura Escolar, Ariel Lambezat; de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; y de Coordinación Institucional del ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Adrián Grana (ex N. encuentro).

También estuvo el ex intendente de Hurlingham Juan Zabaleta, quien fue electo como concejal por SOMOS en 2025 pero acaba de sumarse al Movimiento Derecho al Futuro para enfrentar así a La Cámpora en la interna del PJ del domingo (no en Hurlingham, donde bajó la lista, sino en Morón, su municipio de origen, donde también fuera concejal).

Familias de #Morón recibieron 430 títulos de propiedad que las convierten definitivamente en dueñas de sus hogares 📜



Un derecho que garantizamos en la provincia con #MiEscrituraMiCasa porque hay un Estado que da respuestas a los bonaerenses 💙 pic.twitter.com/OsZSV1lHh0 — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 19, 2026

En ese contexto, Kicillof afirmó: “En la Provincia creemos que la seguridad jurídica no debe alcanzar sólo a las familias con mejores posibilidades económicas, sino también a los sectores populares a los que una escritura les es inaccesible a los valores de mercado”.

“En tiempos donde se cuestiona el rol del Estado, nosotros reivindicamos la política como herramienta de transformación: estos títulos de propiedad gratuitos son un acto de justicia social y de perseverancia después de años de esfuerzo y lucha de cada una de las familias”, remarcó Kicillof.

“Muchas familias de Morón hoy están recibiendo su escritura, y eso no es un gesto de generosidad de ningún gobierno, sino el cumplimiento efectivo de un derecho: fue posible gracias a la decisión política de una gestión que protege y piensa en el futuro”, subrayó Ghi.

Durante la jornada, las autoridades inauguraron las obras de ampliación de la ES N°34 “María Luisa Anido”, en la cual se construyeron cuatro nuevas aulas, SUM, hall de acceso, dependencias administrativas y sanitarios, a partir de una inversión de $1.301 millones.

Al respecto, Terigi remarcó: “Las nuevas instalaciones que inauguramos eran muy esperadas por la comunidad educativa del distrito: estamos muy orgullosos de seguir construyendo, ampliando y mejorando los edificios escolares de todos los niveles y en cada rincón de la Provincia”.

Por último, Kicillof remarcó: “La deserción del Estado nacional en la educación pública es preocupante: dejaron de enviar libros gratuitos, eliminaron el Fondo de Incentivo Docente y paralizaron todas las obras de infraestructura escolar”. “Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires elegimos el camino opuesto: invertir cada vez más para mejorar la calidad del sistema educativo bonaerense”, concluyó.