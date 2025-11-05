Escrutinio definitivo en PBA: La Libertad Avanza se impuso por casi 30 mil votos a fuerza Patria

La Libertad Avanza (LLA) finalmente se impuso por 29.354 votos de diferencia sobre Fuerza Patria, tras darse a conocer este martes el resultado del escrutinio definitivo de las elecciones legislativas nacionales, llevadas a cabo el pasado 26 de octubre.

En ese sentido, LLA cosechó 3.649.988 sufragios contra 3.620.634 del oficialismo bonaerense y ratificó así el triunfo en el distrito más grande del país, con Diego Santilli como principal candidato a diputado nacional frente al ex canciller de la gestión kirchnerista Jorge Taiana.

En tanto, el Frente Izquierda y de los Trabajadores logró 443.254 votos y completó el podio, por lo que tendrá a dos ediles desde el próximo 10 de diciembre. Por su parte, los libertarios metieron 17 contra 16 del justicialismo.

El juez federal Alejo Ramos Padilla recibió el escrutinio definitivo, luego de procesarse las últimas mesas pendientes (se estimó en 1 por ciento del total) y de incorporar las actas con observaciones o inconsistencias menores.

En el cuarto lugar quedó Propuesta Federal para el Cambio, que llevaba al abogado Fernando Burlando, con 246.246 votos, mientras que luego siguió Alianza Provincias Unidas, con 215.585.

El Partido Nuevo Buenos Aires, que encabezó el periodista Santiago Cúneo sumó 117.149 sufragios, y El Frente Patriota Federal, que tuvo como postulante al empresario de la carne Alberto Samid acumuló 105.900.

Posteriormente quedó la alianza peronista Unión Federal (79.215 votos) que llevó como candidato al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

La cantidad de sufragios que obtuvo Gray le habían servido a Frente Patria para ganar en toda la Provincia, pero como en esta ocasión fue por afuera le restó electores al oficialismo bonaerense.

El jefe comunal de Esteban Echeverría había competido por dentro de la coalición justicialista en los comicios bonaerense del 7 de septiembre pasado.

La Libertad Avanza reflejó el gran triunfo en territorio bonaerense con el detalle de haberse impuesto en 99 de los 135 distritos provinciales, por lo que tiñó de violeta gran parte del mapa.

El escrutinio definitivo estuvo a cargo del presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo, la presidenta de la Suprema Corte provincial, Hilda Kogan, y del juez federal con competencia electoral con asiento en La Plata, Ramos Padilla.

La Junta Electoral culminó tras casi una semana de trabajo ininterrumpido y tuvo una diferencia respecto al recuento provisorio de algo más de 17 mil votos.

La Justicia citó a los apoderados de todas las agrupaciones que participaron de las elecciones a una audiencia el próximo jueves para, presentar cualquier protesta contra el escrutinio, según lo establece el Código Electoral Nacional.