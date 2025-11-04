Primera C: Ituzaingó ganó la primera final del Reducido y quedó a un paso de la B Metro

Ituzaingó quedó a un paso del regreso a la B Metropolitana. Con el mismo técnico del último ascenso, Matías De Cicco, el Verde se quedó este lunes con la ida de las finales del Reducido de la Primera C. Fue 1 a 0 en cancha de Almagro ante Sportivo Barracas. El único gol del encuentro lo marcó Lautaro Mena, a los 15 minutos del segundo tiempo.

Tras unos minutos de estudio, el Arrabalero fue el primero en generar peligro, con un cabezazo de Diego Barrionuevo que se fue alto y cayó en el techo del arco. Sin embargo, a los ’39 se quedó con 10 por la expulsión de Mauro Romay, por un planchazo sobre Mauro Aguirre (se tiró con los pies hacia adelante). Poco después, llegó la más peligrosa para la visita, cuando Edilson Giménez quedó mano a mano con el arquero Blengio, que tapó el remate.

En el complemento, Alcides Miranda Moreira avisó, pero fue el ingresado Mena, quien tomó un mal despeje en la puerta del área y sacó un remate violento que se clavó arriba, para salir en un festejo alocado hacia el banco de suplentes.

El Verde, que eliminó a Deportivo Español en semifinales tras haber sufrido la derrota a manos de Camioneros en la Final del Torneo, pudo haber ampliado diferencias. Pero le alcanzará con un empate en el Carlos Sacaan para el ascenso. El partido definitorio se jugará el próximo sábado 8 (19hs). Si hay igualdad en el marcador global, habrá penales.