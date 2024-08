Espinoza no se presentó a la conciliación con Rakauskas: «Si aparezco muerta, me mataron ellos»

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se ausentó este jueves en una segunda mediación con Melody Rakauskas, su ex secretaria que lo denunció por abuso sexual. La mediación de instancia civil estaba pautada para las 14 del jueves, vía Zoom, por petición de la víctima, y ante la Fiscalía N°8 en lo Criminal y Correccional pero se dio por finalizada luego de media hora en la que el dirigente peronista no se presentara.

«Lo aviso y lo digo públicamente, yo no voy a atentar contra mi vida, no me voy a suicidar. Si aparezco muerta, me mataron ellos», anunció Rakauskas en una entrevista posterior. La mediación había sido notificada el miércoles mediante correo electrónicopor parte del Juzgado en lo Criminal y Correccional N°31.

Es que la ex secretaria, además de la denuncia penal por abuso sexual, accionó en lo civil contra el intendente por «daños y perjuicios». «Las mujeres que han sido abusadas se van a sentir identificadas con lo que voy a contar. Pero cuando a una mujer la abusan, se toman las ganas de vivir. A mí me pasó eso aquel 2021. Te sentís ultrajada, esa palabra es la misma que utilicé aquel 2021 cuando denuncié a Espinoza».

«Aquel 2021 yo me quedé sin fuerzas, estaba sin ganas de nada. Perdí las ganas de vivir por ese hombre. Me costó tres años tomar la fuerza de vuelta y volver a sentirme fuerte como estoy ahora», declaró hoy Melody.

Según las declaraciones de la mujer, señaló que «la Justicia que actualmente hace que mi causa siga estancada; al hombre que me arruinó la vida, Fernando Espinoza, en el caso de que me pase algo; y al amigo Gustavo Cilia, el que después estuvo presionando y extorsionándome para que yo desista de la denuncia».

«Hoy puntualmente estoy muy asustada porque leí ese escrito de la fiscal Mónica Cuñarro y vi la cantidad de irregularidades y cómo se cubren entre todos», señaló Rakauskas al progrma «La Voz de la Ciudad» de Unife TV.

De esta forma, se comenzará la etapa judicial civil, en el marco de la cual la víctima reclama reparación de «daños y perjuicios» por acusar «lucro cesante, pérdida laboral y daños psicológicos, tanto de ella como de familiares».

Fernando Espinoza enfrenta, también, un procesamiento por el abuso sexual y por desobedecer la orden judicial que le prohibía el contacto con Rakauskas.

Fernando Espinoza había apelado su procesamiento por abuso sexual descalificando a la víctima

El intendente K de La Matanza Fernando Espinoza, apeló a inicios de agosto ante la Cámara de Casación Nacional su procesamiento por abuso sexual de Melody Rakauskas, recurriendo a datos de la adolescencia de la víctima, pidiendo que le realicen un «examen psiquiátrico» y destacando que había estado en una «red de prostitución» y que podría ser «una infiltrada» de la política. Lo hizo poniendo más énfasis en esos antecedentes que en las pruebas de la causa.

En cambio, la modelo Rakauskas pidió elevar la causa de inmediato a juicio oral y público para dirimir el caso en esa instancia, anunció su abogado Urra, luego de que la jueza de instrucción María Fabiana Galetti aceptó el carácter de querellante de la joven. El carácter de querellante le permite a la modelo pedir medidas de prueba, por ejemplo, en la causa.

El recurso de Espinoza ante la Cámara del Crimen porteña logró dilatar la causa, sumado a que se reservó la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia si llega a perder también en Casación.

En un recurso de más de 50 páginas al que accedió Clarín en fuentes judiciales, sostuvo que «Espinoza no hizo lo que se le imputa, pues, lisa y llanamente, el hecho ilícito no existió, siendo pura fabulación de una persona con las facultades mentales alteradas» .

Y, en un giro descalificatorio hacia la denunciante, esbozó que pudo «haber sido aprovechada por personas con intereses espurios para hacer daño electoralmente en la campaña del 2021, retomada nuevamente en la del 2023, en el distrito más poblado del país, y con peso decisivo en el resultado electoral general».