Farmacéuticos contra las obras sociales: «Es imposible proveernos si te pagan a 60 días»

Spread the love

A pesar del anuncio de la Provincia, que adelantó fondos del IOMA por $800 millones al sector, los farmacéuticos continúan en crisis con las obras sociales, por lo que muchos comercios, sobre todo los más pequeños, han dejado de hacer los descuentos o, en algunos casos, vender medicamentos a los afiliados.

«Es imposible proveernos cuando cobramos a 60 días», explicó esta mañana Elena Pott, vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Morón, en diálogo con el programa «Estación Central» (Mpquatro radio online). La inflación hace estragos y, al no poder cubrirse como otros sectores con el cobro inmediato de sus productos, la cadena de pagos «se cortó en los comercios más chicos, que tienen menos espadas» para hacer frente a la diferencia entre el precios que se cobran y los que se pagan a las droguerías, con aumentos.

La crisis no es menor. Son pocas las farmacias de barrio que cubren PAMI. Y no están vendiendo a esos afiliados.

«La verdad que es una situación compleja. Faltan medicamentos, que tienen insumos importados. Cuando firmamos los convenios, lo hicimos en otro contexto. Estaba Macri. La diferencia entre el precio que pagaba PAMI y el precio al público era un 10%. Ahora es del 50%. Hoy te pagan al costo a 45 días. Y a las droguerías se les paga a 15 días máximo. Si no adelantan pagos nos quedamos sin stock», resumió hoy Pott.

Y agregó: «Hoy no recibimos el pago de pañales que dispensamos en agosto y que compramos en junio, a precio de mayo. Todo se disparó. IOMA está al día, una parte. La otra parte se paga a 60 días. Los accesorios como pañales, lo último que cobramos fue julio».

-No se destrabó el conflicto, como dice la Provincia?

– Están las gestiones, pero el dinero no llegó. Una vez a la semana hay que pagarle a los proveedores, porque sino te bloquean. A veces no cubrimos el costo. Se hace muy difícil, por no cobrar en tiempo y forma. No queremos dejar a la gente sin medicación. Pero la plata tiene que aparecer para no cortar la cadena.

Hoy no tengo stock de insulina. Sale 120 mil pesos. Aumentó demasiado. Y cuando lo cobro pasaron 45 días. Hacemos todo lo que podemos. Pero están jugando con la salud de la gente. Es imposible seguir así. Estamos atendiendo PAMI dependiendo del stock. Depende del capital que tenga el propietario de cada comercio.