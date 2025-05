Hernán Sabbatella contraataca, tras la denuncia del Nuevo Encuentro: «Se pasaron límites»

La interna desatada en el gobierno de Morón a fines del año pasado alcanzó un escándalo de proporciones mayores este lunes, luego que el Nuevo Encuentro de Martín Sabbatella emitiera un comunicado en el que exige la renuncia del secretario de Legal y Técnica, Hernán Sabbatella (su hermano y ex afiliado), por una denuncia de posible abuso sexual que la Fiscalía de Género de San Isidro archivó en abril último, ante la falta de indicios sobre lesiones y/o delito.

El episodio en cuestión ocurrió en Vicente López en 2021, cuando el funcionario salió a cenar y a beber con una militante, quien denunció luego ante la Justicia haber perdido el conocimiento, ya que no se acordaba lo que pasó después. La causa por el posible «suministro de estupefacientes y lesiones» fue reabierta e investigada por la fiscal Lida Osores Soler, quien resolvió su archivo. «Tanto por lo aportado por la propia víctima como de los restantes elementos probatorios (ej.Historia Clínica, registros fílmicos) no surge, por el momento, indicio alguno de que ésta haya sufrido algún ataque contra su integridad sexual», argumentó en la resolución firmada el pasado martes 8 de abril.

La querella apeló ese fallo a la Fiscalía Gral. de San Isidro, asesorada, según alega el denunciado, por un ex fiscal de Morón que fuera «asesor» de Gobierno, durante la gestión del sabbatellista Diego Spina en esa Secretaría. El jefe de bloque de concejales de UxP fue desplazado en diciembre, desatándose así la batalla final con el partido que vio nacer políticamente tanto al intendente, Lucas Ghi, como a Hernán Sabbatella, ambos enrolados hoy con Axel Kicillof.

A Spina le siguieron varios funcionarios de la primera línea. También algunos carpetazos y denuncias mutuas de persecución. Según Nuevo Encuentro, «a principios de este año, de acuerdo al protocolo partidario, se conformó una comisión especial con el propósito de conocer los detalles del caso y convocar a las partes y a testigos para interiorizarse del episodio ocurrido en 2021». «La comisión produjo un dictamen contra Hernán Sabbatella que elevó al Comité de Ética de Nuevo Encuentro, donde se dispuso la expulsión del denunciado», informó hoy el partido.

Además, se le pidió al intendente su desplazamiento, sin éxito: «Por el contrario -agrega el comunicado del NE-, luego de esos pedidos fue desplazada la titular de la Secretaría de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos Cinthia Frías y todo su equipo, al tiempo que se paralizaron las políticas del área y se trasladó a todo el personal. El decreto del intendente con la baja de la funcionaria es acompañado con la firma del propio Hernán Sabbatella».

Todo esto a propósito de que el propio funcionario salió a dar públicamente su versión, tras la difusión de la causa original: «Hay una embestida mediática, operada por Martín y personajes oscuros como (los concejales) Diego Spina y Marcelo Notario. Se convirtió, en esta última etapa, en un personaje oscuro y nefasto, que está dispuesto a cualquier cosa para mantener el poco poder que le queda. Está usando la política de género, distorsionando los hechos, para armar una campaña. Ayer me llamó mi hijo llorando… y dije ya está. Le prometí que iba a salir a decir la verdad, porque se pasaron todos los límites: Ataques personales, amenazas y mensajes mafiosos. Nunca pensé que iba vivir esto. Martín se convirtió en lo que combatió. Yo soy orgullosamente parte del gobierno de Lucas Ghi. Un intendente que puede caminar por la calle y mostrar cómo vive. Que expliquen ellos cómo viven de una manera fastuosa».

Consultado sobre la denuncia de abuso, Hernán explicó que «fue archivada dos veces por la Justicia, la última vez por la Fiscalía de Género de San Isidro». «La denunciante en ningún momento me acusa de nada. No sabe lo que pasó. Es real que salí con esa persona, pero me he visto después. Tengo también mensajes de su enojo, cuando publiqué fotos con otra mujer, mi actual pareja», contó a Mpquatro, días después de haber sido padre por tercera vez.

«Pusieron al ex fiscal Javier Baños, abogado de ricos y famosos, que despedí en enero porque había sido contratado como asesor de Spina en la Secretaría de Gobierno: como no tenía ninguna contraprestación le di la baja», señaló el funcionario.

Y agregó: «Llevaron a testigos en un auto para organizar las declaraciones. Apelaron el archivo a la Fiscalía General. Pero me da lo mismo porque no hay nada. No hay testigos, son todos ex funcionarios o militantes de Martín.

Hernán Sabbatella también ligó la denuncia a otro escándalo, que involucra al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’ Onofrio: «Hay enojo por una auditoría en curso sobre las fotomultas, ante la causa que se está tramitando en la Justicia Federal. Hubo allanamientos y se está investigando el vínculo con la empresa que hace las fotomultas. Morón está entre los municipios con más quitas (sobre multas). Queremos saber si se ajustó a derecho», cerró.