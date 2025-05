Ingresaron por un salón de belleza: Boqueteros vaciaron una joyería en pleno centro de Morón

Una banda de boqueteros ingresó durante esta madrugada a la joyería “Litsa” de Belgrano al 100, en pleno centro de Morón, para vaciar el local por completo. El dueño tenía sistema de alarma (Prosegur) pero nadie lo llamó y se acercó.

Los ladrones rompieron la pared de una escalera que pertenece a una peluquería contigua, de Belgrano casi esquina Brown. Pero nadie se percató ni durante, ni después del robo del hecho. El dueño se enteró ni bien llegó a trabajar hoy.

Las autoridades todavía están verificando cuánto dinero y joyas se llevaron, aunque trascendió que se trata de una cifra muy elevada. Jorge, el dueño de la joyería al canal TN: “Esto siempre existió, pero ahora está más complicado que nunca”.

“Se llevaron todo. Esto fue anoche alrededor de las 00.00 cuando empezó a sonar la alarma, según me dijeron. Me enteré esta mañana. Llamó uno de los policías y me comentó. Cuando me enteré me quería morir. Tengo alarmas y cámaras, pero no les importó nada», relató.

El fiscal Matías Rappazzo, de la UFI Nº 7 de Morón, intervino en el caso y supervisa las tareas para avanzar con la investigación. Hasta el momento no hay ningún detenido.