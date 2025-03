Interna K: Diputados volvió a postergar otra semana la suspensión de las PASO en PBA

El debate sobre la suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) se postergó otra semana, luego que la Cámara de Diputados bonaerense abriera un cuarto intermedio, en su primera sesión ordinaria del año. La indefinición sobre el cronograma electoral bonaerense persiste por el desacuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y la presidenta del PJ nacional, Cristina Kirchner, por el desdoblamiento de las elecciones en el distrito.

Pese a la postergación del debate en la Legislatura, ya no es la suspensión de las PASO la discusión que traba la modificación de la Ley 18.086 vigente -que ordena primarias-, según dijo el presidente del bloque de Unión por la Patria (UP), el camporista Facundo Tignanelli. Pero no se votó en la sesión de hoy dado que en el oficialismo no alcanza una síntesis sobre cuándo se va a convocar a votar en las elecciones generales.

La puja final es si se adelantan los comicios, tal como pretende el gobernador, o se vota el 26 de octubre junto a los comicios nacional, como espera Cristina Kirchner, mientras aún evalúa si se presenta como candidata a diputada nacional. Ayer la senadora Teresa García (UP) presentó un proyecto para que tras la suspensión de las PASO, las elecciones generales sean concurrentes con las nacionales, el 26 de octubre.

“Hay miradas distintas del proceso electoral. Hay una posición que cree que la elecciones generales debe ser concurrentes, con la que me identifico; y otra posición, con la que se identifica el espacio del Gobernador, que cree que la elección tiene que ser desdoblada. De todas las conversaciones que hubo, entiendo que (Sergio) Massa entre desdoblar o no entiendo que prefiere que sean concurrentes”, opinó Tignanelli.

La titular del bloque de senadores de UP -con la firma de 16 senadores- propuso una elección concurrente con Nación bajo los términos de la ley nacional 15.262. Esta postura fue entendida como un abierto desafío por el gabinete de Kicillof. García fue más allá: “Compete a la Legislatura -por la Constitución provincial- fijar el día de los comicios generales. Pedimos que sea concurrente con elección nacional. Está equivocado el jefe del gabinete del gobernador que hace otra interpretación”, dijo.

En los argumentos del proyecto de ley, García fue muy crítica con el Gobernador: “Lo que no puede pasar es que un cambio en el calendario sea perciba como manipulación intencionada de un sector para su propio beneficio”, sostuvo. “No hay lugar para especulaciones. No hay lugar para que dirigentes que busquen acomodar el proceso a su propio beneficio”, advirtió García.

Proyecto de LLA para derogar las PASO Proyecto de Unión por la Patria

“Ahora siguen las conversaciones. No se van a interrumpir. Se va a destrabar, cosa que no pasó el domingo pasado. Nosotros ya fijamos posición en Moreno. Y ahora en la Legislatura: tenemos que ir a confrontar el modelo un solo día”, dijo Tignanelli. En cambio, el gobernador Kicillof espera que la Legislatura suspenda las primarias para luego, por decreto, desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

Kicillof tiene por mejor escenario que en la provincia de Buenos Aires se vote separado de la elección nacional. La fecha ideal para la elección general desdoblada en provincia es agosto. La misma fecha para una elección legislativa bonaerense ven con agrado la mayoría de los intendentes de Unión por la Patria, que intentan llegar a un consenso con Cristina Kirchner y Massa.

Pero el gobernador solo desdoblará si antes la Legislatura suspende las primarias: no hará tres elecciones. Primarias, bonaerenses y nacionales no es un escenario posible. Cristina Kirchner se opone a desdoblar ante el temor de que los intendentes no militen una boleta de legisladores nacionales que no los represente: el mejor de los escenarios para el kirchnerismo es no cambiar nada.

Kicillof no desdoblará si el costo es romper definitivamente con Cristina Kirchner. Supondría ir por afuera del Partido Justicialista nacional. Y del PJ bonaerense. La unidad -aún forzada y con fisura expuesta ya en público cuando bajaron sus legisladores en minoría con los de la oposición- es premisa, por ahora, en la Casa de Gobierno de La Plata. Pese a que la discusión entre las partes se tensó al máximo.

El domingo que pasó el Gobernador se reunió por tres horas con Máximo Kirchner y Massa para intentar llegar a un acuerdo. De allí habría resultado que hay “síntesis” para suspender las PASO, pero no sobre el camino a seguir sobre el calendario electoral completo. La discusión no se terminará de ordenar sin un diálogo entre Kicillof y Cristina, opinan en la Legislatura. Pero el 3 de abril habrá un nuevo intento de votación.

Deudores Morosos

Por otro lado, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo que incorpora una serie de artículos al Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria.

La iniciativa, que cumplió su hoja de ruta hace tan solo unas horas, nació en abril de 2024 por voluntad de Kicillof pero, durante su tratamiento en el Senado, fue unificada con otras dos propuestas de los legisladores Marcelo Daletto (UCR + Cambio Federal) y Daniela Reich (La Libertad Avanza). En mayo del año pasado recibió media sanción de la Cámara alta, y casi un año después consiguió ser ley a través de Diputados.

También en la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto del legislador massista, German Di Cesare, que busca que los deudores alimentarios no tengan permitido entrar en casinos, salas de juego de azar y de bingo de toda la provincia de Buenos Aires.