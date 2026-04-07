Interna peronista: La intendenta de Moreno recibió a Miguel Pichetto, de cara al armado 2027

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Pichetto se reunió con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, quien tiene origen en el Movimiento Evita y busca instalarse como posible candidata a gobernadora bonaerense para el 2027.

La inesperada foto del veterano dirigente con la jefa comunal kirchnerista confirma la intención del primero de buscar puentes de diálogo con sectores del peronismo con los que estaba distanciado, aunque ello suponga revisar sus propios postulados en contra de la “cultura del pobrismo” y de los piquetes fomentados por organizaciones sociales.

El arco que en pocos años describió Pichetto habla por sí solo: de jefe del bloque del Senado del Frente para la Victoria a candidato a vicepresidente de Mauricio Macri y miembro activo de Juntos por el Cambio, para otra vez volver a coquetear con el peronismo en pleno Gobierno de Javier Milei.

El encuentro a solas que mantuvo con Cristina Kirchner en el departamento de Constitución donde la ex presidenta cumple su condena rompió el hielo y desbloqueó el acercamiento del ex senador por Río Negro con sectores del kirchnerismo.

Hoy mantuve un encuentro con Mariel Fernández (@marielfmoreno1), intendenta de Moreno. Es importante que el peronismo tenga una figura como ella; una mujer talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato.



Para volver a tener un gobierno… pic.twitter.com/KzlRhhdNQB — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) April 6, 2026

Mariel Fernández tiene vínculo con Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita, aunque en los últimos años, a la par de su proyecto para suceder a Axel Kicillof en la provincia, empezó a moverse con algún grado de autonomía, al punto que fundó la agrupación Reconquista en un acto con dirigentes relevantes de distintos sectores del peronismo.

Durante la reunión, Pichetto y la intendenta de Moreno “analizaron el impacto de las medidas en la actividad productiva, el empleo y la situación de los sectores más vulnerables, y coincidieron en la necesidad de volver a construir un gobierno popular que defienda la industria nacional, la soberanía y el desarrollo económico, con eje en el bienestar de la población”, informó un comunicado al que accedió a la Agencia Noticias Argentinas.

El diputado del interbloque Unidos destacó la figura de la intendenta de Moreno: “Es importante que el peronismo tenga una figura como ella, es una mujer muy talentosa y preparada, que está llevando adelante una gran tarea en su segundo mandato”.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la unidad del peronismo: “Tenemos la responsabilidad de integrarnos para construir una alternativa que represente a la Argentina del trabajo y la producción, de estar cerca de las necesidades de nuestro pueblo y de hacernos cargo de la situación que estamos atravesando”.

El encuentro se inscribe en una serie de reuniones que el legislador viene manteniendo con dirigentes territoriales de todo el país, con el objetivo de fortalecer una agenda común orientada al crecimiento económico y la cohesión social.