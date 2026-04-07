Aseguran que se suicidó: Un cabo de la Federal fue hallado muerto en el interior de su auto, en Merlo

Un cabo de la Policía Federal fue encontrado muerto este lunes dentro de su auto, a metros de las vías del Tren Sarmiento, en Merlo. Las autoridades confirmaron que se trata de un suicidio, posiblemente por problemas económicos.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de Juan Antonio Laundolfi, de 43 años, apareció en un Ford Ka gris con un disparo a la altura de la sien que fue efectuado con su arma reglamentaria (una pistola 9mm Bersa Thunder Pro).

El vehículo estaba estacionado frente a las vías del tren Sarmiento, donde una médica constató el fallecimiento tras la advertencia de un cuidacoches que trabaja en el lugar.

La víctima, que se desempeñaba en la División Sistemas Multi tecnológicos de la PFA, presentaba inconvenientes económicos.

El caso fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” por el Juzgado Federal N°3 y la Secretaría N°9 de Morón, al tiempo que efectivos de la Comisaría 1.ª de Merlo desarrollaron un operativo en el lugar.