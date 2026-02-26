Internas en el PJ Morón: Con indirectas a Sabbatella, se presentó la lista 2 «Perón Vuelve»

Con la presencia central del intendente, Lucas Ghi, y de funcionarios bonaerenses, el presidente del Consejo Justicialista de Morón, Claudio Román, presentó la lista Celesta N°2 «Perón Vuelve» para disputar la interna del 15 de marzo.

Se trata del sector que representa al gobernador y futuro jefe del PJ bonaerense, Axel Kicillof, en una de las pocas (doce) contiendas que tendrá la renovación de autoridades del PJ en toda la Provincia. La otra lista local, que encabeza la camporista Paula Majdanski (actual vice del Consejo), tiene el respaldo del kirchnerismo duro, incluido el exintendente Martín Sabbatella (del partido Nuevo Encuentro) quien pretende competir y suceder a Ghi en 2027.

Confirmada la interna, el sector del Movimiento Derecho al Futuro movió primero. Acto el 17 de Octubre en la Plaza de Morón; y presentación de lista, en el natalicio de Néstor Kirchner, en el Paseo de las Artes (Rivadavia y Casullo).

«Muchos todavía nos sentimos huérfanos de representación tras su muerte», declaró la concejal Vanina Moro (Movimiento Evita) candidata a vice. En la lista también aparecen dirigentes de la vieja guardia como Néstor Achinelli, junto a jóvenes como Santiago Muñiz y Tomás Balestrini; y sindicalistas como Luis Duré, del STMM,. También estuvo presente el candidato a congresal Adrián Grana (subsecretario de Coordinación institucional de PBA).

«Esta es la lista no sólo tiene la vocación de representar al peronismo, sino a toda la sociedad. Hay que sacar a Milei de la Rosada y ponerlo a Axel», apuntó el funcionario bonaerense. Fue uno de los ejes de los oradores del acto.

«Nuestro objetivo es poner al PJ al servicio de la victoria en el 2027, con el liderazgo de Axel», afirmó ayer Lucas Ghi, quien en su discurso de cierre le dedicó una indirecta al sabbatellismo, impulsor de la otra lista.

«A nosotros no nos mueve la confrontación. Tenemos un mandato popular. No gasten energía en cosas que no tienen sentido. Hicimos el máximo de los esfuerzos para evitar esta situación. Compartimos a los compañeros que vamos a enfrentar distintas alternativas. Incluso mejores lugares, pero han decidido ir a la pelea. Parten de una caracterización equivocada. La pelea entre nosotros no tiene sentido. La pelea es con el que nos gobierna. Pero está claro que hay compañeros que se sienten más atraídos por la pelea interna. Tal vez creen que se juegan su propio espacio», dijo Ghi, quien nunca estuvo afiliado al PJ y simplemente cambió el NE por el MDF.

El jefe comunal insistió en que «hoy estamos arrancando este proceso que nos va a conducir a una victoria el próximo 15 de marzo desde una convicción absolutamente irrefutable: que es el para qué del Partido Justicialista». Será la interna que no pudo ser en 2023, cuando a regañadientes y gracias a un fallo judicial de Cámara, Fuerza Patria conservó la unidad y evitó una catástrofe con dos listas cortas por separado. Será preludio, por supuesto, del 2027.

La respuesta: «Ghi miente»

«Lucas miente. En el PJ de Morón hay internas porque Lucas no conduce y porque cree tener un poder que no tiene» , le contestó ésta mañana Nadia Diz, candidata a Secretaria General del PJ de Morón por la lista «Primero la Patria».

«A pesar de que sabemos que ganamos, por responsabilidad política creíamos que era lógico acordar en sintonía con la provincia. Por eso nosotros le ofrecimos replicar el acuerdo provincial para que haya unidad y ellos no quisieron. Nosotros le dijimos que encabezaran el Consejo del partido, porque Morón es un distrito donde gobierna el MDF. Hasta les propusimos que tengan mayoría. Si no hay unidad es porque Lucas no quiso», agregó.