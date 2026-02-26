Ituzaingó: La Aduana secuestró u$s 45 millones en mercadería de una sucursal de KiranImport

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) allanó las sucursales de la cadena «KiranImport» y secuestró 2864 artículos sin respaldo legal. Una mercadería valuada en el mercado en más de 45 millones de dólares.

El procedimiento se respaldó en el Artículo 987 del Código Aduanero, que sanciona la tenencia injustificada de mercadería extranjera con fines comerciales. Se sospecha que los galpones contenían mercadería ingresada de «contrabando».

Los allanamientos se realizaron en los dos comercios que la empresa tiene en la Zona Oeste, ubicados en Av. Rivadavia 23124 (Ituzaingó) y la calle San Juan, en Merlo. El primero abrió en agosto y el segundo en enero pasado.

Según pudo saber este medio, las casi 2.900 unidades secuestradas incluyen 752 juguetes, 536 perfumes, 204 botellas térmicas, 180 herramientas, 168 ventiladores, 152 parlantes, 152 ollas y utensilios de cocina y 120 set de cuchillos.

A pesar del operativo, el comercio sigue abierto. En diciembre, la Municipalidad de Ituzaingó clausuró el local por una deuda, que resolvió acogiéndose a un plan de pagos. La firma también fue presentada en enero como nuevo sponsor de la camiseta del Club A. Ituzaingó (B Metro). El mismo lugar sufrió un robo comando, en noviembre de 2025. Es una de las empresas que aparecieron en el Conurbano por la apertura de importaciones, especialmente de China.

Kiranimport se suma a la familia de Ituzaingó



Y será un apoyo importante para este 2026 😉



¡Bienvenido al Dueño del Oeste! pic.twitter.com/rnizw4BSJU — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) January 14, 2026