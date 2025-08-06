Kicillof desembarcó con todo en la Zona Oeste: «Queda muy claro el contraste entre dos modelos»
El gobernador, Axel Kicillof, encabezó este martes distintos actos en la Primera Sección Electoral, donde se jugará la madre de las batallas en la renovación legislativa del 7 de septiembre. En cuestión de horas estuvo en Escobar, Merlo y Moreno, donde además de entregar patrulleros encabezó del acto de inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria N°85 de Cuartel V, junto al ministro de Educación, Alberto Sileoni; el Servicios Públicos y candidato seccional Gabriel Katopodis; la intendenta, Mariel Fernández; y la directora del establecimiento, Dolores Martínez.
«Con esta escuela estamos saldando una deuda con los vecinos y vecinas de Moreno, quienes lucharon mucho por ella porque sabían que era necesaria para construir un futuro mejor para 800 pibes y pibas del barrio”, explicó Kicillof. Y agregó: “Queda muy claro el contraste entre dos modelos para nuestra provincia: mientras el Gobierno nacional paralizó 80 obras de infraestructura educativa, nosotros estamos inaugurando el edificio escolar número 270”.
“Pese a todas las dificultades, vamos a continuar haciendo un gran esfuerzo junto a los intendentes y las intendentas porque nuestra prioridad es seguir ampliando el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad”, subrayó.
Con una inversión de $862 millones, el nuevo edificio escolar del barrio Los Hornos cuenta con seis aulas, SUM, sanitarios, cocina, salas de dirección, secretaría y preceptoría
Sileoni subrayó: “Esta nueva escuela no es solo un edificio, es una frontera contra la motosierra, contra la indiferencia y contra la exclusión que vivimos en la Argentina actual. Con este acto en Moreno estamos demostrando nuevamente que uno de los roles más importantes que tiene el Estado es resguardar a los más humildes”.
En tanto, la intendenta Fernández remarcó que «con esta gestión provincial ya llevamos inauguradas 10 escuelas en el distrito».
Más tarde, Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso, realizaron la entrega de dos patrulleros y 10 motos para fortalecer las tareas de prevención en el distrito, donde además se sumaron 90 cadetes egresados de la Policía provincial.
Estuvieron el ministro de Trabajo, Walter Correa; el subsecretario de Educación, Pablo Urquiza; el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; las diputadas Ana Luz Balor y Noelia Saavedra; y el presidente del HCD, Emmanuel Fernández.