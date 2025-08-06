Laferrere: Policía y ex custodio presidencial baleó a motochorro que le robó la cartera a su esposa

Un sargento primero de la Policía Federal Argentina, y ex integrante de la Custodia Presidencial, baleó a un motochorro que la había robado la cartera a su esposa, en la localidad de Laferrere. El sospechoso (27 años), que tiene antecedentes, fue derivado al Hospital Paroissien de La Matanza. En tanto que el otro cómplice escapó de la escena.

El tiroteo ocurrió éste martes en la esquina de Montgolfier y Almirante Cordero, cuando el policía de 54 años, que estaba de franco y vestía de civil, observó que dos malvivientes armados llegaban al lugar en moto para robarle a su pareja.

En ese contexto, y según la versión del ex custodio, porque aún no se han incorporado a la causa las testimoniales, se identificó como policía, extrajo su pistola Glock calibre 9 milímetros personal -que no es la reglamentaria- y disparó. Uno de los balazos hirió en la cabeza a un motochorro que quedó tendido en el piso herido, a unos 30 metros.

El otro motochorro escapó del lugar y una vecina recuperó la cartera de la esposa del hombre a unos 200 metros del lugar del hecho y se la entregó a la Policía.

En paralelo, se solicitó el arribo de una ambulancia que trasladó al Hospital al sospechoso herido, quien ingresó inconsciente y allí quedó en calidad de aprehendido.

Luego, se pudo constatar que E.H.G. posee antecedentes penales en una causa por robo que tramita en el departamento judicial de Vicente López. La moto Honda XR que le secuestraron no posee impedimentos.

Investigada el fiscal de La Matanza Gastón Duplaa, en el marco de un expediente por robo en el que aún no tomó ningún temperamento contra el sargento, pero pidió que la Policía Científica le incaute el arma y que se someta al Dermotest.

#LaMatanza

Policía federal y excustodio presidencial baleó a un motochorro que le robaba la cartera a su esposa, en Laferrerehttps://t.co/rtQIW9PiZW pic.twitter.com/InzfgPHfj1 — Darío Albano (@albanodl) August 6, 2025