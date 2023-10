Kicillof cerró acto en Morón: «Una derecha que viene por los derechos conquistados»

Casi 5.000 militantes de Unión por la Patria participaron esta tarde de un plenario desarrollado en el estacionamiento del Club Deportivo Morón y que fue encabezado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; el intendente, Lucas Ghi; y el presidente de Nuevo Encuentro y titular de la ACUMAR, Martín Sabbatella.

«faltan pocos días para la elección y nuestra obligación es conseguir que todo el pueblo de la Provincia tome dimensión de lo que está en juego: no solo están en riesgo los derechos conquistados luego de tantos años de lucha, sino también las peleas que tenemos que seguir dando en los próximos años”, arengó Kicillof.

“Aquí en Morón conocen muy bien las ideas de la derecha: con las empresas de Mauricio Macri detrás, quisieron cobrarles a todos los vecinos y vecinas por el derecho a los servicios de saneamiento”, señaló el Gobernador.

Y agregó: “Cuando ese escándalo se terminó, llegó a este municipio un gobierno que tiene como único destinatario de sus políticas al pueblo que representa: fue un honor para mí acompañarlos en esta etapa en la que pudimos garantizar el 100% de cloacas en el distrito, gratis y sin negocios ocultos”.

El playón del Club Deportivo Morón, junto a la calle Bernardo de Irigoyen en Morón sur, estuvo colmado por la militancia de más de 50 organizaciones políticas, sociales y sindicales que integran UP en Morón.

Los dirigentes estuvieron acompañados en el escenario por la diputada nacional Mónica Macha, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, la senadora nacional, Juliana Di Tullio, la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y la conducción local de las principales fuerzas que conforman el frente: Paula Majdanski (La Cámpora), Claudio Román (Partido Justicialista), Vanina Moro (Movimiento Evita) y Diego Spina (Nuevo Encuentro), además de concejales y consejeros escolares del distrito.

🇦🇷✌ Vivimos una tarde de inmensa alegría junto a Axel Kicillof, Lucas Ghi y miles de vecinxs en el Club Deportivo Morón.



Estamos convencidos que tenemos un gran país con un potencial enorme y que es posible profundizar el sendero de crecimiento con inclusión. pic.twitter.com/kUqUBBTwXe — Martín Sabbatella (@Sabbatella) October 14, 2023

Por su parte, Ghi destacó que “todas las obras y proyectos, que concretamos y que están en marcha, son la plataforma sobre la que nos podemos parar para mirar dignamente y orgullosos a nuestro pueblo y decirle que vamos por más, que reconocemos que falta mucho por hacer. No nos enojamos con los que piensan distinto, escuchamos, debatimos, y nos sobran argumentos para convencer uno a uno. Y desde ese lugar, es que vamos a transformar a los indiferentes en votantes de nuestro espacio».

Además, el intendente envió un mensaje a la militancia en el último tramo de campaña: «El domingo 22 se juega el futuro de la Patria y no podemos ser indiferentes. No podemos ser ajenos. Tenemos que hablar con nuestra familia, hablar con un joven, con un estudiante, con un amigo, con un compañero de trabajado, con un jubilado. Porque tenemos que construir esa nueva mayoría, para lograr definitivamente que los derechos sean patrimonios del conjunto y no privilegios de un sector”, concluyó Ghi.

Sabbatella sostuvo: «Vivimos una tarde de inmensa alegría junto a Axel Kicillof, Lucas Ghi y miles de vecinxs en el Club Deportivo Morón. Estamos convencidos que tenemos un gran país con un potencial enorme y que es posible profundizar el sendero de crecimiento con inclusión.

“Está en juego el futuro de Argentina y la única propuesta política que contempla un país donde nadie quede a la intemperie, donde no sobre nadie, es la de Unión por la Patria. Por eso, este 22 de octubre votamos con la mayor de nuestras convicciones la boleta completa con Sergio Massa presidente, Axel Kicillof gobernador y Lucas Ghi intendente de Morón”, finalizó el dirigente kirchnerista.

También estuvieron presentes el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; la ministra de Comunicación bonaerense, Jésica Rey; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; y el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; entre otros.