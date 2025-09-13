«Les falta poquito para irse»: Un ex libertario desató su furia contra la conducción de LLA

El debate por la donación de nueve patrulleros por parte del Municipio de Avellaneda desató un escándalo ayer en el Concejo Deliberante de Morón, cuando un exconcejal libertario tomó distancia del voto negativo de sus antiguos compañeros y exteriorizó, sin filtro alguno, toda su bronca por haber sido marginado del armado y las decisiones políticas.

El reproche fue también consecuencia del resultado electoral del domingo, en un municipio donde Fuerza Patria quedó cinco puntos por encima de LLA (44 a 39%) y, sin terceros a la vista, con 7 de las 12 bancas que había en juego.

Y llegó después de que, a través de la bullrichista Marita Traverso, el bloque de concejales de La Libertad Avanza, que preside Ezequiel Tozzi (del Partido Demócrata) adelantara su voto negativo al pedido del Departamento Ejecutivo.

El expediente fue presentado sobre tablas junto con el pedido de licencia de concejal Francisco Mones Ruiz (CC), en cuyo lugar reasumió Federico Laprovittola (GEN), hijo de la diputada Margarita Stolbizer y electo por JxC en el 2021 (hoy ambos están en SOMOS BsAs). En segundo orden estaba el proyecto de ordenanza para aceptar una donación.

Se trataba de nueve vehículos patentados entre los años 1995 y 2014 y que estuvieron afectados a tareas de calle en Avellaneda. En principio, serían utilizados por la flota de la Secretaría de Seguridad. El pedido al HCD llevaba la firma del secretario del área Damián Cardoso. Y fue aprobado por 18 votos contra cuatro, con la abstención de la UCR.

El primero en opinar sobre la materia fue Claudio Faro, escaño del PRO recientemente reelecto por LLA: «Qué mal estamos para tener que recibir un descarte. Es penoso, pero no hay impedimento legal y por eso vamos a acompañar. Invitamos a la Secretaría a que les ponga GPS para que no terminen siendo vehículos privados de los funcionarios».

Tras cartón, Traverso adelantó su voto negativo: «Consideramos que nos están regalando chatarra. Si quieren donar, que donen algo que valga la pena. Sabemos lo que es un auto de 30 años en la calle, más si fue de uso público».

Mientras en la oposición había distintas opiniones, Daniela Burgos (FP), aclaraba que los vehículos «están en buen estado y tienen VTV y papeles al día. No van a ser patrulleros, sino que se sumarán a tareas operativas del área de Seguridad».

Cuando llegó su turno, Ariel Aguilera (Todo por Argentina) no sólo acompañó el proyecto oficialista sino que aprovechó para despacharse a gusto contra su antiguo bloque. «Cardoso llegó por alguien que no hacía nada, ni si quiera daba explicaciones. De qué chatarra me hablan? Qué quieren, poner palos en la rueda? Tienen que tomar conciencia de que el pueblo ha votado. Y felicito a las fuerzas mayoritarias. Si LLA va a venir ésto, de qué estamos hablando. Si el intendente muestra un cambio, cómo no voy a apoyar ésta medida. Lo que venga para Seguridad es bienvenido».

Hasta ahí nada fuera de lo normal, para un dirigente que se referencia en la vicepresidenta Victoria Villarruel (y desde antes del 2023, como también se encargó de dejar en claro en un cruce público con el vice del Partido Demócrata). Aguilera fue el primer presidente de la bancada libertaria en Morón, hasta que decidió formar un monobloque.

Si algo le faltaba para romper relaciones por completo era esta discusión en el recinto de sesiones del HCD: «Me mandaron a una asesora para preguntarme cómo iba a votar. Hagan la suya. Se abrieron, deben tener otro líder, pero no sé si es libertario. Qué jugada me quieren hacer. No los quiero ver más. Es una basura la gestión que hacen ustedes».

«Que Traverso me diga cómo le dejaron los móviles en la gestión de JxC. Ahora son alianza, una unión de gente que ya fracasó. Son gente de banco y desde ahí rosquean. No me voy a callar. Ustedes sí porque son obsecuentes», espetó.

En su rol de «outsider», el abogado Aguilera vaticinó: «Los que se crean políticos que sigan, ya les falta poquito para irse. La renovación tiene que venir con gente que entienda de qué se trata esto. La Libertad Avanza que yo fundé en Morón no vino a poner trabas ni a obedecer verticalismos; vino a defender el bien común. Y si Fuerza Patria ofrece algo distinto lo voy a apoyar. Y cuando tenga que criticar, lo voy a criticar. Esa es la libertad y la Democracia.

No pareció una reacción espontánea. Pero, por si había dudas, dejó otros mensajes en redes sociales, desde donde atacó a los actuales «operadores» de LLA y advirtió a Traverso: «Devolveré lo mismo que recibí. Siempre tengo vuelto».