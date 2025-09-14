El ex Gran Hermano Thiago Medina, en terapia intensiva tras chocar con su moto en Moreno

El exparticipante de Gran Hermano, Thiago Medina, se encuentra en grave estado tras un accidente de moto ocurrido el viernes por la noche en Francisco Álvarez. El joven de 22 años fue trasladado de urgencia al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde debió ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

El siniestro se produjo a las 19:50 del viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 7, en el cruce con la calle La Providencia. Medina circulaba en su moto en dirección a General Rodríguez cuando embistió un automóvil conducido por una mujer.

Llevaba casco puesto, un detalle que, según su expareja y madre de sus hijas gemelas, Daniela Celis, pudo haberle salvado la vida: «Gracias a Dios tenía el casco puesto». Un video que trascendió, publicado por Semanario Actualidad, muestra parte del violento impacto que derivó en su traslado inmediato al hospital.

Thiago permanece en estado crítico tras el accidente de moto ocurrido en Francisco Álvarez. Según el parte médico del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, el joven de 22 años se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, completamente sedado y con respiración asistida.

Las autoridades del hospital detallaron que Medina sigue bajo estricto control clínico y seguimiento de la cirugía torácica a la que fue sometido de urgencia, en la que le extirparon el bazo. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, señalaron en el comunicado.

Su expareja, Daniela Celis, compartió información sobre su estado a través de redes sociales: “Thiago en este momento está estable». Además, detalló para sus seguidores que «presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo». La hermana del joven, Camila Deniz (Camilota), pidió respeto y reserva ante la difusión de imágenes falsas del accidente y destacó la gravedad de la situación: “Es una batalla más de tantas que pasamos. Te amo”, escribió.