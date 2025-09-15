Primera Nacional: El Gallo dejó escapar otra chance, ante un Temperley que acertó una contra

Otro golpe a la ilusión, en el Francisco Urbano. Tal cual ocurrió contra Chacarita, Deportivo Morón no pudo llegar a lo más alto de la Zona B, al caer 1 a 0 ante Temperley, que se llevó una victoria clave para meterse en zona de Reducido.

Por la 31° fecha de la Primera Nacional, el “Gasolero” se puso en ventaja a través de Javier Toledo a los 38 minutos del segundo tiempo. El ex delantero de Atlético de Tucumán hacían llevaba 23 fechas sin convertir, pero aprovechó que el local ya jugaba mano a mano para anticipar a su marcador y empujar un centro bajo hacia el arco.

El Gallo no tuvo un buen partido, pero desperdició ocasiones increíbles en el ST. Pudo llegar al empate y presionó, más cuando Temperley se quedó con un jugador menos después de la expulsión de Lucas Richarte.

El cierre fue bochoronoso. El árbitro Pablo Dóvalo le sacó amarilla a Lorenzón por una tacle que merecía roja, pero 30 segundo después de sacarle amarilla decidió expulsar al arquero Leandro Finochietto que había corrido hasta la mitad de la cancha para protestarle.

Con la victoria, Temperley escaló al sexto puesto sumando 51 unidades, mientras que el “Gallito” no pudo escalar en la tabla de posiciones y quedó en el tercer lugar con 53 puntos.

Por otro lado, Estudiantes goleo a Defensores de Belgrano por 3 a 0 y condenó al equipo de Zarate al descenso, ya que si Colón supera o iguala ante Talleres en Remedios de Escalada, el domingo a las 15.30, deja sin chances a los dirigidos por Santiago Davio de mantenerse en la categoría.

Los goles del “Pincha de Caseros” fueron convertidos por el delantero Mateo Acosta, el mediocampista Gonzalo Berterame y el ingresado desde el banco Dario Rostagno. Con la victoria, los dirigidos por Juan Sara llegaron al quinto lugar con 52 puntos. Otro de los encuentros del sábado fue el empate sin goles entre Defensores de Belgrano y Chaco For Ever.