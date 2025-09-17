Primera C: Ituzaingó empató con Claypole, con un equipo alternativo y la cabeza en la Final

Éste martes, en el estadio Carlos Sacaan, el Club Atlétco Ituzaingó empató con Claypole 1 a 1, por la 26° y última fecha de la fase de grupos de la Primera C. Segundo Gras (’14 del segundo tiempo) puso en ventaja al elenco local, mientras que Leonel Llodrá (de penal) lo empató a ‘8 del cierre. Equipos alternativos pensando en la Final y en el Reducido.

El Verde había llegado clasificado al duelo por el ascenso directo con Camioneros (Zona B), tras adjudicarse la Zona A en la fecha pasada. Hoy cerró el grupo con 49 unidades, mientras que Claypole ocupa el 6° lugar de la tabla.

Para Matías De Cicco, lo más importante era darle descanso al equipo que el sábado por la noche recibirá a Camioneros, por la idea de la final por el ascenso directo a la B Metro. La vuelta será, de visitante, siete días después.