Moreno: La PFA halló y detuvo a un prófugo acusado de abuso sexual contra una sobrina de 9 años

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal arrestaron en las últimas horas a un hombre (argentino, de 47 años) en Moreno que tenía pedido de captura, acusado por el delito de «abuso sexual agravado».

La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por la madre de la víctima al notar cambios rotundos en el aspecto anímico de su hija y por presentar alteraciones en su comportamiento, reflejando profundas secuelas emocionales sufridas. El hecho ocurrió entre los años 2018 y 2021 en un domicilio ubicado en la localidad de Trujui.

Allí la pareja de su tía, el cual quedaba al cuidado de la menor que en aquel momento tenía entre 9 y 12 años, abusó de la misma en reiteradas oportunidades aprovechando que estaban solos.

A raíz de ello, su madre rápidamente efectuó la correspondiente denuncia, desencadenando en actuaciones caratuladas “Abuso sexual agravado”, por ser cometido por la persona responsable de su cuidado».

La UFI Nº4 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez a cargo del Dr. Federico Martín Soñora, solicitó al personal del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la PFA, que realice tareas de investigación para materializar la detención del sujeto. Dicha solicitud se sustenta en lo dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº3 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez a cargo de la Dra. Celina Ardohaín, el cual con fecha noviembre de 2021 decretó la detención del imputado en el marco de la presente causa, en orden al delito mencionado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante y por ser cometidos por el encargado de la guarda.

De esta manera, los efectivos federales iniciaron discretas tareas de inteligencia para establecer el paradero del buscado.

Con el total de las pruebas obtenidas, los uniformados montaron un discreto operativo en la zona de la localidad de Trujui. Momentos después, el involucrado fue detenido en la vía pública, sobre la calle Arturo Jauretche al 10.800 (Moreno).