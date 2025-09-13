Tren Sarmiento: Avanzan con la reforma de la estación Morón y los puentes vehiculares de Haedo

En el marco del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria declarada por la Secretaría de Transporte en junio del 2024, Trenes Argentinos comenzó a intervenir la estación Morón del Ramal Sarmiento, que tiene más de 40 años de antigüedad y presenta «varias falencias estructurales que necesitan de una urgente atención», según se informó esta semana.

La obra consiste en la demolición de los andenes que ya perdieron la estructura adecuada y podrían generar problemas de seguridad para los pasajeros.

En ese sentido, se está trabajando en el montaje del andén provisorio del lado Norte que permitirá que el servicio continúe funcionando normalmente mientras se demuele y ejecuta el nuevo andén.

Una vez finalizado, se iniciarán los trabajos en el andén Sur. De esta forma, la obra prevé la ejecución de un andén a la vez para afectar lo menos posible la operación.

En ese sentido, se espera que para fines de noviembre se habilite el nuevo andén provisorio, que se encuentra a 300 metros del actual andén, y de esta forma se traslade la operación del servicio que va hacia Once.

Los trabajos, a cargo de Trenes Argentinos Infraestructura dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, incluyen la demolición y reconstrucción de los andenes que se encuentran en grave estado de deterioro. Además, cuentan con una separación entre andén y tren que podría generar riesgos para los pasajeros teniendo que atenderse de manera prioritaria. Como parte de la intervención también se renovarán los accesos y hall.

Morón transporta más de 35.000 pasajeros promedio por mes. Se trata de la tercera más popular en el Sarmiento, luego de Once y Merlo.

Puentes

Por otra parte, el intendente Lucas Ghi confirmó el martes pasado que el Gobierno avanzará con la colocación de los puentes vehiculares previstos para Haedo y que habían quedado inconclusos tras el cambio de gestión a nivel nacional.

En principio, el Municipio habría acordado prestar la maquinaria necesaria para terminar con los trabajos, una vez que lleguen los bloques que conformaran ambas rampas, con dirección Norte-Sur y viceversa. El primero en ser terminado, antes de fin de año, sería el que ingresará desde la Av. Rivadavia y desembocará frente al Hospital Güemes.

«Tenemos un compromiso del Gobierno nacional de que antes de fin de año enviará los materiales para culminar el puente vehicular de Haedo, que tiene sentido sur-norte. Y nosotros nos encargaremos de la obra. Una vez finalizado, se avanzará con el siguiente», apuntó el jefe comunal ésta semana, en una conferencia ante medios locales.