Merlo: Cuatro detenidos, tras un operativo de la Policía Federal en cuatro centros de venta de drogas
Agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una red criminal dedicada a introducir de manera ilegal al país dispositivos electrónicos para su posterior comercialización. Durante los operativos se realizaron varios allanamientos, entre ellos en el Correo Central de Rosario, y detuvo a 4 personas.
La causa tuvo su génesis en marzo, cuando la UFI N°9 de Morón, a cargo del Dr. Ernesto Ezequiel Lovillo, convocó a la División Operaciones Área Metropolitana Oeste de la PFA, para que esclarezcan las presuntas maniobras de tráfico de narcóticos en Merlo.
En consecuencia, los federales hicieron amplias labores de campo y pormenorizados análisis informativos, estableciendo la existencia de cuatro lugares que serían utilizados para el acopio, fraccionamiento y comercio de los tóxicos.
Cabe destacar que la actividad en dichos puntos de expendio ubicados en la localidad de Mariano Acosta, no sólo afectaban gravemente la integridad y la salud de los consumidores, muchos de ellos menores de edad, sino que al mismo tiempo vulneraban la seguridad de los vecinos.
Habiéndose reunido las pruebas requeridas, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Karina Andrea De Luca, autorizó la realización de los correspondientes allanamientos a las fincas detectadas, dos de las cuales se ubicaban sobre la calle Mercedes y las restantes, sobre Pillado y La Niña.
Como resultado a aquellas mandas judiciales realizadas en simultáneo, los servidores públicos detuvieron a dos hombres sindicados como los máximos responsables de la organización investigada. Asimismo, se lograron incautar cerca de ½ kilogramo de clorhidrato de cocaína de máxima pureza, varias dosis de marihuana listas para su distribución, un pistolón tipo escopeta con varios cartuchos, siete teléfonos celulares y una motocicleta, además de documentación relevante a la causa.
Cabe destacar que los operativos contaron con la colaboración de personal especializado de la Dirección General de Aduanas (DGA) y de ARCA. Los cuatro detenidos, todos ellos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del Colegio de Jueces de Garantías del Distrito Federal de Rosario, a cargo del Dr. Eduardo Rodríguez Da Cruz, por infracción a la normativa del Código Aduanero.