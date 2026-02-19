19/02/2026

Moreno: Gendarmería liberó el corte de las organizaciones sobre el Acceso Oeste, mano a CABA

Luego de más de una hora y media de corte por parte de organizaciones de izquierda en el kilómetro 36 (altura Moreno) de la Autopista del Oeste, personal de Gendarmería restableció el tránsito sobre la autovía mano a Capital Federal.

Los tres carriles del Acceso Oeste fueron cortados por manifestantes en el marco de la jornada de protesta contra la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional, que será tratada este jueves desde las 14 en la Cámara de Diputados. Los manifestantes permanecían en las cercanías, luego de haber encendido neumáticos sobre la autopista.

Más temprano, trabajadores de la empresa Fate, junto con organizaciones sociales y sindicales, cortaron la Panamericana, a la altura de Virreyes. También hubo protestas en Puente Pueyrredón y la Autopista Buenos Aires-La Plata.

