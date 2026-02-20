Tren San Martín: Capital Humano denunció a la madre que le dio una lata de cerveza a su bebé

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, formuló una denuncia penal y dio intervención a los organismos de protección de la Provincia y de la Ciudad competentes luego de la difusión de un video en el que se ve a una mujer suministrarle una lata de cerveza a su bebé en el Tren San Martín.

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal, “a fin de que se investiguen los hechos que podrían configurar delitos de acción pública y se dispongan medidas urgentes de protección para resguardar la integridad física y la salud de la niña involucrada”.

Las imágenes se viralizaron en los últimos días en redes sociales y provocaron olas de críticas. En el video, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se observa a la bebé a upa de su madre tomando la bebida alcohólica desde la lata.

Asimismo, se remitieron comunicaciones formales al Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la PBA y al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA.

El objetivo es identificar a la niña y a la persona adulta involucrada y adoptar las medidas de protección integral que correspondan.

“El Ministerio de Capital Humano reafirma el compromiso institucional con la protección integral de los derechos de niños y adolescentes y destaca la importancia de la articulación entre los distintos niveles de Gobierno para garantizar respuestas rápidas y eficaces ante situaciones que puedan implicar riesgo o vulneración de derechos”, expresa el comunicado.

En el tren San Martín grabaron a una madre fisura dándole cerveza a su bebé. Dale like y deja tu "SI" si la queres presa de por vida. pic.twitter.com/KVYDOt7bDz — INDIGNADO (@indignadoxd) February 18, 2026