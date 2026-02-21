No era explosivo: Evacúan base de Mercado Libre en La Matanza, tras detectar paquete sospechoso

El depósito que Mercado Libre posee en Villa Celina debió ser evacuado ésta mañana luego de que empleados hallaran un paquete sospechoso. Ocurrió al mismo tiempo que una carta bomba explotaba en una sede de la Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás. Aunque en este caso la Policía descartó la presencia de explosivos.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró este viernes en el centro de distribución ubicado en La Matanza, donde los trabajadores encontraron una caja de cartón de aproximadamente 30 centímetros por 30 cm por 20 cm, la cual contenía en su interior un celular, cables rojos y una batería similar a la que se utiliza en luces de emergencia.

«En estos momentos ya estamos operando con normalidad. La seguridad de nuestros colaboradores es nuestra prioridad y estamos colaborando con las autoridades», precisaron desde Mercado Libre.

El paquete, dirigido a un tercero, arribó esta mañana al depósito de la empresa ubicado en el Mercado Central. Allí, los controles de seguridad internos detectaron que el envío presentaba características compatibles con un posible riesgo.

Ante esa situación, intervino la Dirección de Explosivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y se procedió a la completa evacuación del personal. Acto seguido, los efectivos constataron que se trataba de una caja que contenía en su interior “un teléfono celular y una caja plástica de color negro, conectados entre sí mediante cables”.

Según se consignó en el parte policial, los especialistas avanzaron en la “neutralización” del paquete mediante el uso de un “cañón disruptor”.

“En su interior contenía un teléfono celular de color rojo y negro, cables rojos y una batería similar a las utilizadas en luces de emergencia”, detallaron las mismas fuentes.

🚨🇦🇷 | #URGENTE ¿VOLVIERON LOS MONTONEROS?: Se revela el resultado de la explosión de una carta bomba en la Escuela Superior de Gendarmería, donde fueron heridos el exdirector y el actual director de la misma. pic.twitter.com/jc3RpKeBhR — La Derecha Diario (@laderechadiario) February 20, 2026

“Estaba preparado para activarse al momento de su apertura, pero no contenía material explosivo”, concluyeron en relación con los resultados preliminares del procedimiento.

Ahora se aguardan las pericias para determinar con precisión los componentes que integraban el paquete. La investigación quedó a cargo de la U.F.I. N.° 9, encabezada por la Dra. Andrea Palín. La empresa había sido blanco estas semanas de la izquierda por considerar a su dueño, Marcos Galperín, uno de los artífices de la reforma laboral.

Paquete explosivo

Tres personas resultaron heridas tras la explosión de un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás. Según el parte oficial, ocurrió en Av Paseo Colón 533 y dejó a tres gendarmes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva.

Según se conoció, el destinatario del paquete sería el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el paquete que detonó.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.

Respecto al hecho ocurrido en la Escuela Superior de GNA. pic.twitter.com/uc031uG9MK — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) February 20, 2026