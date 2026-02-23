Primera Nacional: Morón se recuperó de las adversidades y se trajo un punto de Madryn (1-1)

A tres meses de la escandalosa semifinal por el Reducido, Deportivo Morón volvió al estadio Abel Sastre, donde esta vez no se sacaron ventajas. Fue 1 a 1, por la segunda fecha del Grupo A de la Primera Nacional. El equipo de Walter Otta se recuperó de una expulsión y un gol abajo en un escenario adverso, pero acumula dos puntos en el certamen.

Al término del primer tiempo, el Gallo no sólo perdía por un gol en contra de Franco Vazquez, sino que también jugaba con 10 hombres por la expulsión de Franco Fagundez, quien había marcado en el debut ante Defensores de Belgrano.

Para el complemento, Morón logró igualar el partido gracias a Franco Toloza, que cambió un penal por gol a los 21 minutos. A pesar de que el equipo siguió en busca de ampliar el resultado, con remates al arco y cambios, el Gallo se trajo un punto valioso de Madryn y se prepara para enfrentar a Godoy Cruz, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

“Penal”



Porque Franco Toloza convirtió su primer gol con la camiseta de Deportivo Morón, desde el punto de penal, frente a Deportivo Madryn en el empate 1 a 1 por la fecha 2 de la Primera Nacional. pic.twitter.com/bkqF6kF8ZE — ¿Por qué es Tendencia CDM? (@tendenciascdm) February 22, 2026

Formación: Salvá, Salvareschi, Livera, Cardozo, Burruchaga, Vazquez, Berterame, Benítez, Toloza, Fagundez, Bittolo.

Suplentes: Díaz, L. Ramírez, M. González, Kubiszyn, Ramírez, Huertas, Olivares, Báez, Bulacio.