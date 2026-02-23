La banda de «Las Quiroz»: Una embarazada, entre las detenidas en un búnker del B° Las Catonas

Cuatro mujeres, una de ellas una embarazada de siete meses, y un hombre fueron detenidos en el Barrio Las Catonas de Moreno acusados de integrar un clan dedicado al «narcomenudeo», en el marco de un operativo del Departamento de Casos Especiales de la Policía.

Los allanamientos fueron ordenados por el Ministerio Público Fiscal y la Justicia de Garantías de Moreno, a partir de una serie de relevamientos previos, que incluyeron una filmación área que mostraba cómo se comercializaban estupefacientes a través de la ventana de una vivienda.

El primer allanamiento tuvo lugar en la calle Emilio Castelar al 100, a una cuadra del Arroyo Las Catonas, donde se detuvo a un hombre de 32 años. La policía le secuestró 280 envoltorios de nylon de color negro con clorhidrato de cocaína con un pesaje de 293 gramos.

En tanto que, en otra propiedad ubicada sobre Ricardo Gutiérrez 5200 (a unas siete cuadras de la ruta 25), los investigadores detuvieron a cuatro mujeres: Dos de apellido Quiroz, de 52 y 20 años (la mayor sería la jefa de la denominada «banda»), más otras dos de 24 y 26 años respectivamente. Se incautaron 150 envoltorios de la misma sustancia.