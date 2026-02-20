PJ: Kicillof bajó listas en Moreno y Hurlingham, donde finalmente no habrá internas el 15 de marzo

Al amparo de la «unidad», el gobernador, Axel Kicillof, quien asumirá la conducción del Consejo de Partido el 15 de marzo, finalmente hizo bajar las listas que pretendían disputar el control del PJ de Moreno y de Hurlingham, donde finalmente quedarán al frente referentes del Movimiento Evita y La Cámpora, es decir de ambos gobiernos locales.

Tras el cierre de listas, la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; y el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Corría, actuales presidente y vice del Consejo del PJ local, quedaron enfrentados en dos listas para la interna de marzo.

Sin embargo, el Movimiento Derecho al Futuro de Moreno aceptó la estrategia provincial y desistió de competir en una contienda partidaria con la intendenta. Así, la lista de congresales quedó integrada por referentes de Fernández y de Correa.

Del mismo modo, la boleta que en Hurlingham encabezaba Luis Pereyra, delfín histórico del exintendente Juan Zabaleta (asumió como concejal en diciembre tras ser candidato de SOMOS), también se quedó sin pista.

En una carta pública (que se difundió con la foto de Verónica Magario) Pereyra, Ximena Hoyos y Jorge Verón, entre otros dirigentes, explicaron la dimisión como un «gesto» hacia el gobierno provincial en pos del consenso alcanzado con los K.

«Los peronistas sabemos de lealtades y sacrificios, y desde nuestro lugar de militantes hemos decidido, reunidos con la vicegobernadora y vicepresidenta del Partido Justicialista de la Provincia, Verónica Magario, hacer un gesto que sirva al fortalecimiento del proyecto y de la gestión que encabeza el gobernador Axel Kicillof», explicaron en la carta.

«Un gesto – agregaron- que significa no confrontar, desde nuestro espacio, en las elecciones internas de nuestro distrito el próximo 15 de marzo, y aportar a este proceso que encabeza el gobernador, que con todo esfuerzo viene gobernando la provincia, aun en medio de la asfixia económica que el gobierno nacional le impone a todos los bonaerenses».

En ese sentido, aclararon que «los gestos vienen acompañados de ideas y convicciones a las que adherimos porque queremos un peronismo nuevo y amplio, que este a la altura de las circunstancias y que comprenda este tiempo tan difícil para todos los argentinos -continúa el documento-. Porque QUEREMOS UN PERONISMO critico de cara a la gente, que acompañe la gestión del gobernador y no ponga palos en la rueda por sectarismos de grupo o intereses personales y que vaya a la cabeza de los reclamos de nuestra gente y no de los caprichos y acuerdos de los dirigentes».

Esto significa que la camporista Florencia Lampreabe, ex jefa de Gabinete de Hurlingham y actual concejal de Unión por la Patria, sería la primera mujer en asumir la conducción del PJ de Hurlingham, en reemplazo de Zabaleta.

Aún con los acuerdos post cierre, el PJ bonaerense no logró sellar la unidad en al menos 17 municipios de la Provincia. Uno de los casos más notables es Morón, donde ya se juega la interna 2027 por la sucesión del actual intendente Lucas Ghi. Las listas de Claudio Román (MDF) y Paula Majdanski (La Cámpora) ya están en plena campaña.

Así quedará conformado el Consejo del PJ de la Primera sección electoral:

Alberto Descalzo (Ituzaingó)

Karina Menéndez (Merlo)

Santiago Révora (camporista mercedino y actual subsecretario de Asuntos Municipales de la Provincia)

Ariel Sujarchuk (Escobar)

Florencia Lampreabe (concejal camporista de Hurlingham, suplente)

Alejo Sarna (suplente)