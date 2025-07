Morón 2025: Talerico y Lonigro visitaron a los candidatos a concejal del frente «Potencia»

La pre-candidata a diputada nacional por Potencia BsAs (las listas cierran el 17 de agosto) María Eugenia Talerico y el primer candidato a senador bonaerense por la Primera Sección Electoral, Félix Lonigro, recorrieron el lunes el área central de Morón junto a los principales integrantes de la lista de concejales, de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

Los primeros lugares de la boleta local de éste frente conformado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y UNIR fueron ocupados por Gabriel Zago, sobrino del diputado nacional Oscar Zago (MID); Alejandra Pereyra (P. Demócrata) y Gustavo Deheza, periodista panradical y referente de la Asociación «Banquemos» (de El Palomar).

La abogada (ex UIF) también visitó a sus candidatos en Ituzaingó (Ezequiel Carrizo y María Laura Torres), en el marco de una campaña donde, a contrareloj, presentó listas en todas las secciones electorales bonaerenses: La 2da es encabezada por Ariel Bianchi; 3ra, por el exintendente de Cañuelas Santiago Mac Goey; la 4ta por Andrea Passerini; la 5ta por Fabio Adrián Molinero; la 6ta por Miguel Donadío; la 7° por Pedro Vigneau, y la 8° por Jorge Metz.

Encuentro en Bella Vista, del equipo en la Pcia de Buenos Aires de @PotenciaBA de la Primera Seccion Electoral donde estuvieron presentes @eugetale candidata a Diputada Nacional y @fvlonigro candidato a Senador, en la que fue invitado nuestro Presidente @GusDeheza como… pic.twitter.com/ol53Y6MHk8 — Asociacion Banquemos al Aeropuerto (@AsocBanquemos) July 27, 2025

¿Son aliados u opositores al Gobierno? «Es una fuerza alternativa. Hace muchos años que vengo caminando la calle y la gente está cansada del blanco y negro, de la grieta. Por eso hay que darle una alternativa. Porque siempre te obligan a votar de un lado o del otro», explicó Deheza al programa «Estación Central» (Mpuatro radio) tras la recorrida.

No obstante, el ex JxC es claramente crítico de la gestión Ghi. «La tasa municipal no tiene contraprestación en Morón, donde no podés caminar por la vereda porque está copada por la venta ambulante. Ni hablar de la inseguridad o los baches», sostuvo Deheza.

Por otra parte, abogó por la reapertura del Aeropuerto de El Palomar, que funcionó entre fines de 2108 y marzo del 2020. «Es inevitable que en unos pocos años empecemos a ver vuelos de carga», desde la Base Aérea. A su entender, el colapso de Aeroparque y Ezeiza llegará más temprano que tarde, por lo que la zona podría verse beneficiada.

Saturación aérea y servicios colapsados:



El Palomar pide pista para aliviar la crisis

Las cifras hablan por sí solas. En 2025, Aeroparque (AEP) podría superar los 17 millones de pasajeros, mientras Ezeiza alcanzaría los 10 millones. Actualmente, AEP opera con 200 vuelos… pic.twitter.com/lRMd9WBdqe — Asociacion Banquemos al Aeropuerto (@AsocBanquemos) July 23, 2025