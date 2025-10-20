Morón: Nuevo Encuentro recibió a un candidato K y marchó con duras críticas hacia la gestión Ghi

El sabbatellismo se mostró este sábado muy activo con vistas a las elecciones legislativas del 26 de octubre y, pese a que todavía tiene referentes en el gobierno municipal, marchó con críticas consignas hacia las políticas de género de la gestión Ghi.

Este sábado, por lo pronto, el fundador del Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, se mostró con el 15° candidato a diputado nacional en la boleta de Fuerza Patria (PBA) Nicolás Trotta. El ex ministro de Educación recorrió los puestos de campaña dispuestos por esa y otras fuerzas ultra K, tanto en la estación de Morón como en barrios del distrito.

«A días del 26 de octubre, donde se votará por primera vez con boleta única en papel, charlamos sobre la situación actual del país, sobre el ajuste y recorte en materia de educación, salud, explicamos a vecinos y vecinas cómo votar, recorrimos el centro de Castelar y hablamos con los comerciantes. Candidatos de cara al pueblo, para frenar a Milei y por Cristina Libre», postó el presidente del Consejo Académico de la UMET y de la Fundación de «La Bancaria».

Desde el Nuevo Encuentro no ocultan su enfado con el intendente, emancipado del sabbatellismo y referente del MDF del gobernador Kicillof, pero no sólo lo acusan de «no hacer campaña por los candidatos de FP», en una lista que responde a Cristina Kichner. El mismo sábado hicieron una marcha para denunciar una «persecución» en el gobierno local.

La «macha del orgullo» moronense fue organizada por el Área de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro y fue encabezada por la diputada nacional y legisladora bonaerense electa Mónica Macha. Tras la recorrida denunciaron su “preocupación ante el desfinanciamiento que el Municipio está llevando adelante sobre las políticas de Género y Diversidad”.

“Hace seis meses, la Dirección de Políticas para la Diversidad, una de las pocas de la provincia, fue bajada de rango y convertida en una coordinación. Este es un retroceso enorme para nuestra comunidad. Exigimos la restitución de la Dirección como así también el cumplimiento del cupo laboral travesti trans”, opinaron desde el partido.

“Morón supo ser un municipio pionero en la implementación de políticas con mirada feminista, inclusivas, de vanguardia. Hoy solo vemos desmantelamiento, complicidad machista y encubrimiento a abusadores y violentos. No contarán con nuestro silencio nunca más”, consideraron desde el «Frente de Géneros y Disidencias». Las críticas empezaron a llover tras el desplazamiento de Cinthia Frias de la Secretaría de Género del Municipio, en abril.

“Exigimos el cese de la persecución política y la violencia ejercida hacia las trabajadoras y trabajadores, que en este último tiempo fue aún más cruel sobre mujeres y compañeres de la diversidad de nuestra fuerza política”, señalaron.

