Policía que trabajaba como chofer de DiDi mató a un adolescente durante un asalto en El Palomar

Un policía, que trabajaba en DiDi, asesinó a un delincuente menor de edad durante un robo en la localidad bonaerense de El Palomar y en la causa hay dos prófugos, que son buscados de manera intensa.

El hecho sucedió este último domingo cuando el Sargento Raúl Alberto Vallejos llamó al 911 y denunció haber asesinado a un adolescente que le había intentado robar junto con otros dos acusados.

De este modo, personal policial acudió hasta las calles Namuncura y Pampa donde hallaron el auto Cherry Tigo gris. Allí se entrevistaron con el dueño del rodado, quien se identificó como efectivo policial y relató lo que había ocurrido.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas destaca que momentos antes llegó hasta dicha esquina tras haber aceptado un viaje como chofer de la aplicación DiDi.

Aun así, dicho viaje se trató de una farsa, ya que en el lugar fue sorprendido por al menos tres hombres armados que le intentaron robar su vehículo.

Sin embargo, comenzó un forcejeo con los ladrones y en el medio del disturbio logró identificarse como personal policial, extrajo su arma reglamentaria y efectuó tres disparos, logrando repeler la agresión.

Los tres delincuentes lograron darse a la fuga, pero, según se describe, minutos después la Policía fue alertada del ingreso de un masculino al Hospital Posadas fallecido con una herida en la región subcostal derecho. La víctima fue identificada como Ariel Muñoz, de 16 años, con domicilio en San Martín.

La causa, caratulada como homicidio, quedó a cargo de la UFI N°2 y se solicitó que tome intervención en la causa la Gendarmería Nacional. Hasta el momento no se tomó ningún temperamento contra el agente.

#Morón UN COMISARIO RETIRADO Y UN POLICÍA QUE TRABAJABA COMO DIDI MATARON A TRES DELINCUENTES DE 16 Y 17 AÑOS EN MENOS DE 24 HORAS



El efectivo (64) se encontraba estacionando su Volkswagen Taos cuando los ladrones llegaron en un Toyota Corolla, uno de ellos descendió armado y… pic.twitter.com/agVKpq6jDs — 24con (@24conurbano) October 20, 2025