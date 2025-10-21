Del Caño llevó la campaña del FIT a Moreno: «El peronismo no resuelve los problemas del GBA»

El candidato a diputado del FIT Nicolás Del Caño (PTS) llevó este sábado su campaña electoral a la Plaza San Martín, en la estación de Moreno, junto a referentes como Erica Seitler, Lorena Pereira, Carlos Toledo y Pablo Lopardo, quienes rotaron banca en el HCD local.

También estuvieron la referente de la Izquierda Socialista Monica Schlotthauer; y Ana Paredes Landman (de MST) ambas candidatas a diputadas. Se sumaron docentes y auxiliares, estudiantes de la Universidad de Moreno, jubilados y trabajadores del barrio La Esperanza

“Milei lleva adelante el plan del Fondo Monetario: hambre, despidos, entrega y represión. Pero no podría hacerlo sin los gobernadores, intendentes y legisladores peronistas que votan las leyes y aplican el ajuste en sus distritos. Los que gobernaron antes, como Macri o el kirchnerismo, también se arrodillaron ante el FMI. Por eso la salida no está en elegir el mal menor, sino en construir una fuerza que represente de verdad a los trabajadores, las mujeres y la juventud”, expresó Del Caño.

Y agregó: «Moreno refleja mucho lo que es la provincia de Buenos Aires. Un gran porcentaje de la población que no tiene acceso a cloacas, ni al gas natural. El 70, 80 por ciento de la población no tiene asfalto. Sumado a los graves problemas de precarización del empleo, los bajísimos salarios, la situación de los jubilados y las jubiladas, los sectores populares, los problemas de vivienda».

«Estos años de gobierno del peronismo no han resuelto estos problemas ni se buscan encarar, porque si vos tenés una situación como la que se está viviendo, por ejemplo, en la educación de la provincia de Buenos Aires, y las docentes reclamando, están haciendo paro, distintas movilizaciones porque no te alcanza para vivir con lo que cobran y el gobernador no solamente niega este aumento, si no que además ataca el derecho a huelga. Hoy, bajo la gestión de Javier Milei, el municipio no recibe un solo peso de presupuesto nacional, lo que ha profundizado aún más el deterioro de las condiciones de vida», reflexionó sobre la política local.

Mirna Silva, docente y militante del PTS, agregó que “en las escuelas, los docentes enfrentan a diario el drama del hambre: un millón de niños no cenan en el país, y Moreno es reflejo vivo de esa estadística. La falta de trabajo y la pobreza también traen consigo problemas de salud mental, depresión, violencia doméstica, y como suele suceder, las infancias y las mujeres son quienes más sufren. En este marco, la situación de los jubilados se ha desplomado drásticamente»

“Nuestra campaña no está hecha de promesas vacías, sino de las luchas reales que damos todos los días. Con la fuerza de los que no se resignan, vamos por una salida de fondo. Que la crisis la paguen los que la provocaron: los bancos, las grandes empresas y los políticos de la casta”, cerró Del Caño.

Hoy en Moreno la posta está en la calle 💥 @NicolasdelCano estuvo en la Plaza Central y en la estación hablando con vecinos y feriantes: municipales que no llegan a fin de mes, laburantes con dos laburos, ambulantes hostigados por la policía, familias con personas con… pic.twitter.com/4CWUpZhINB — PTS | Frente de Izquierda Unidad (@PTSarg) October 18, 2025