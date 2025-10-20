Reducido Nacional: Con un gol de Constantino sobre la hora, Morón se quedó con la ida ante Atlanta
Por el partido de ida de los Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional, Deportivo Morón le ganó este domingo por 1 a 0 a Atlanta, con un golazo de cabeza de Ivo Costantino a los ’91 minutos. Por las elecciones legislativas del 26 de octubre, la revancha en Villa Crespo, que definirá al semifinalista, se jugará el domingo 2 de noviembre.
En un partido parejo, en el que Atlanta manejó mejor la pelota y tuvo las mejores llegadas en el segundo tiempo, el que supo aprovechar el envión final fue el equipo de W Otta, que peleó hasta lo último. Así llegó el córner, que el propio 9 peleó sobre la línea final. Y el cabezazo al segundo palo que se clavó cerca del ángulo, haciendo estallar al NFU.