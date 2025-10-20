20/10/2025

Reducido Nacional: Con un gol de Constantino sobre la hora, Morón se quedó con la ida ante Atlanta

568271835_1687624459336408_2163262374095668071_n

Por el partido de ida de los Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional, Deportivo Morón le ganó este domingo por 1 a 0 a Atlanta, con un golazo de cabeza de Ivo Costantino a los ’91 minutos. Por las elecciones legislativas del 26 de octubre, la revancha en Villa Crespo, que definirá al semifinalista, se jugará el domingo 2 de noviembre.

En un partido parejo, en el que Atlanta manejó mejor la pelota y tuvo las mejores llegadas en el segundo tiempo, el que supo aprovechar el envión final fue el equipo de W Otta, que peleó hasta lo último. Así llegó el córner, que el propio 9 peleó sobre la línea final. Y el cabezazo al segundo palo que se clavó cerca del ángulo, haciendo estallar al NFU.

Más historias

491216749_1265197978751280_2162120032943231628_n

Ituzaingó: Por el juicio de una gimnasta, el CAI se enfrenta a un fallo «imposible de pagar»

G3HEfqpXgAA4FzY

Nacional: Morón empató con San Martín T y jugará contra Atlanta por los 4tos de Final del Reducido

G3AhzNWXwAAY2PV

Rugby: A una fecha del cierre, Los Matreros venció a Olivos por 62-22 y regresó al Top14 de la URBA