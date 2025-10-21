Ituzaingó: Motochorros balearon en la pierna a un motociclista, en la puerta de la parroquia Del Pilar

Un ex alumno y actual vecino de Quilmes de 60 años resultó baleado en una pierna durante un asalto ocurrido en la puerta del Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, ubicado en la calle Paso de los Libres al 700 de Ituzaingó. El hecho ocurrió el sábado pasado al mediodía, cuando la comunidad educativa de la Parroquia celebraban los 60 años de la institución.

La víctima subió el vehículo a la acera para estacionar y en ese momento uno de los rastreros lo amenazó con un arma de fuego. El hombre pretendió escapar, aceleró y el delincuente le disparó en tres ocasiones, afirmaron los testigos.

Uno de los proyectiles lo alcanzó en una pierna. Entonces cayó al piso, lo que aprovecharon para sustraerle las pertenencias.

En el video de la cámara de seguridad de una vivienda cercana al colegio se visualiza que un segundo malviviente apuntó con el arma al conductor de una camioneta que observaba la situación y les gritó para que depongan la actitud.

Luego los motochorros escaparon por la calle Alta Gracia en sentido al Acceso Oeste. El motociclista herido fue trasladado a un nosocomio de la zona y se encuentra fuera de peligro.

«Fue un momento muy duro, muy contrastante con lo que estábamos viviendo porque estábamos en pleno festejo», relató Marcelo López, representante legal del Colegio parroquial. «Todo se establa desarrollando con normalidad, hasta que escuchamos disparos. Un grupo entró corriendo. Salimos a ver y nos encontramos con un hombre en el piso».

«El hombre estaba herido, en estado de shock. Chocó contra el árbol. Llamamos a emergencias. Había sacerdotes que también lo asistieron y hablamos con la familia. Por las cámaras vimos que lo venían siguiendo. Él venía al colegio para reunirse con amigos», relató el directivo, quien confirmó que una esquirla «rozó» a una alumna del instituto.

«Más allá de las heridas hubo un impacto emocional. Más allá de la desesperación, la verdad que las familias se comportaron muy bien. Se resguardaron bajo el tinglado. A la chica la atendíamos en la Dirección», contó al canal América.

Más tarde, el Colegio y la Parroquia emitieron un comunicado conjunto en sus redes lamentando toda esta situación: «En relación a esto deseamos compartirles que, tanto el señor herido en el intento de robo de su moto en la calle (exalumno de la escuela), como las dos menores que estaban afuera, se encuentran bien y recuperándose en sus casas. La Virgen nos sigue protegiendo, Por eso una vez más afirmamos: “Cuando todo tambalea, tú mi Pilar…”

Desde la escuela, continuaremos con las actividades diarias habituales.

Les enviamos nuestro afectuoso saludo en este día especial.

Equipos Directivos, Representación Legal y Pbro. Hernán Acosta»