Laferrere: Detuvieron al presunto autor material del crimen de un motociclista de Morón Sur

Un hombre acusado de ser el autor del disparo que le provocó la muerte a un motociclista, tras un asalto en Morón Sur, logró ser detenido ayer en Laferrere tras arduas tareas de investigación policial. Por el caso ahora son seis los arrestados.

El hecho ocurrió el 19 de julio, cuando Carlos Toscano (40) circulaba con su moto por el cruce de Cjal Ramella y Castaño, donde fue interceptado por motochorros, quienes le efectuaron un disparo a corta distancia para sustraerle su rodado.

Según el parte policial, la víctima fue trasladada al hospital Güemes de Haedo, donde confirmaron que una bala ingresó por la espalda y rozó la médula, provocando una cuadriplejia. Nunca se pudo recuperar y falleció meses después.

Al comienzo de la pesquisa las autoridades pudieron entrevistar a Toscano, quien manifestó haber sido contactado por un hombre “con quien negociaba la devolución de su rodado, pero luego perdió contacto”.

El 27 de julio se allanó un domicilio en Morón, donde se detuvo a Elías Juan Cruz Castellano, de 27 años, a quien le secuestraron su celular. Al analizarlo obtuvieron información relevante que permitió identificar el ID de los otros responsables.

Carlos Toscano (Facebook)

De este modo, se realizó una nueva pesquisa el 7 de agosto en Isidro Casanova se logró la detención de Maximiliano Larrosay Zabala y a Darío Ramón Zabala.

Allí secuestraron un moto Honda Tornado XR 250, una Honda GLH 150 y otra Honda NX4, la cual tenía un pedido de captura de la UFI N°3 de Morón. Se sumó también un casco, prendas de vestir, un revolver Bagual Pasper cal. 22, réplica de pistola Jericho 4.5mm y dos celulares.

Días después, el 13 de agosto, Ezequiel Ignacio Gauna, de 22 años, fue capturado junto con Damián Rodrigo Rivero, y en los allanamientos incautaron una moto Honda CG Titan y prendas de vestir utilizadas en el hecho, además de parabrisas de moto y sus celulares.

Se logró obtener el ID de otro de los partícipes, identificado como Javier Alejandro Gacitua, de 21 años, quien se encontraría oculto en zona de Ruta 3, en Laferrere, por lo que este lunes 20 de octubre “se implementaron tareas en inmediaciones, logrando avistarlo en vía pública, efectivizando su detención e incautándole celular”.

De acuerdo a lo establecido durante la investigación, el joven sería el autor material del disparo. A su vez, se supo que el detenido poseía un pedido de captura activa por homicidio en 2023.

La causa, caratulada como homicidio en ocasión de robo agravado moto vehículo, está a cargo de la UFI N°7 y Juzgado de Garantías N°5 de Morón.