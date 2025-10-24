Selci: «El 26 de octubre tenemos la oportunidad de decirle que no al gobierno de Javier Milei»

El intendente de Hurlingham reunió este jueves, en el último día de campaña a fiscales de Fuerza Patria, con vistas a la elección nacional del domingo 26, en la que se elegirán legisladores y, por primera vez, con Boleta Única de Papel.

«Está todo listo para que la Argentina empiece a salir del desgobierno libertario. El 26 de octubre tenemos la oportunidad de decirle que no al gobierno de Milei”, comentó Damián Selci. Y remarcó que: “Los argentinos no quieren el modelo libertario de ajuste y represión, con el que se está entregando la soberanía de nuestro país y con el que la gente no llega a fin de mes”. Este domingo será la primera vez que se vote con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

“Este domingo marquemos en la boleta el casillero de Jorge Taiana, el candidato que tiene la bandera argentina para defenderla y honrarla”, comentó Selci ante los fiscales del oficialismo.

“El deterioro de la economía en los últimos meses es drástico. Acá en Hurlingham cerró después de muchos años la sucursal de una cadena de supermercados. Es un lugar que vende comida. Y si cerró ese lugar es porque la gente ya no compra de forma planificada, sino que vive al día. Es imposible una mejor metáfora de lo que es este modelo económico”, señaló.

“Este domingo tenemos que consolidar el triunfo en la provincia de Buenos Aires para que sea completamente contundente y arranque de una vez la etapa de la verdad en Argentina: los argentinos no quieren el modelo de libertario”, aseguró el jefe comunal.

“No nos merecemos este desastre, incluso aquellos que lo han votado. Es momento de reencontrarnos y empezar a mirarnos de nuevo. El peronismo es la fuerza que le dio siempre esperanza a la Argentina. Y otra vez, de a poco, estamos viendo cómo la mirada del pueblo vuelve a buscarlo”, cerró.