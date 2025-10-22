Moreno: Dos muertos, tras el accidente fatal entre un camión y una pickup sobre el Acceso Oeste

Dos personas murieron este miércoles por la mañana tras un fuerte accidente entre una camioneta y un camión en el Acceso Oeste, a la altura del kilómetro 42 (Moreno) sentido a Luján. En este contexto, se montó un amplio operativo de equipos de seguridad vial, Bomberos y peritos, que trabajan en el lugar.

Los dos carriles derechos estuvieron al menos dos horas restringidos al tránsito, aunque pasadas las 8.30 fueron liberados tras la remoción de los vehículos.

Según se puede ver en la imagen que difundió Autopistas del oeste, la camioneta Nissan Frontier 4×4 está volcada en medio del asfalto con daños considerables. El incidente de tránsito ocurrió a la altura de Francisco Álvarez.

De acuerdo a las primeras versiones, la Nissan, por causas que aún se desconocen, chocó contra la parte trasera del camión, perdió el control y volcó. Los ocupantes de la camioneta son las víctimas; una de ellas tenía 34 años.

Un móvil de LN+ acudió al lugar y mostró a la camioneta severamente dañada en la parte delantera y superior, con los vidrios rotos e importantes abolladuras en el resto del rodado. El camión Fiat, por su parte, recibió apenas el impacto en la parte trasera y se encuentra detenido en el carril derecho.

Interviene en el caso la Unidad Funcional de Instrucción de Moreno, que caratuló la causa como “homicidio culposo” e imputó al chofer del camión, que se encuentra ileso.

