La Universidad de Morón fue distinguida por Coursera por su innovación en materia educativa

La Universidad de Morón fue reconocida por Coursera, la plataforma global de aprendizaje en línea desarrollada por la Universidad de Stanford, como caso exitoso en materia de innovación educativa. La distinción se dio en el marco del webinar “Campus Talk” y la UM fue premiada por su programa de Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales.

El reconocimiento destaca la capacidad de la Universidad para responder a una necesidad concreta del mercado laboral: la creciente demanda de habilidades blandas y socioemocionales que complementen la formación técnica tradicional.

Para dar respuesta a este desafío, la UM implementó trayectos formativos complementarios y gratuitos, elaborados a partir de los contenidos de Coursera. El objetivo es que sus estudiantes adquieran competencias clave para la empleabilidad y egresen con un perfil profesional más integral, alineado con las habilidades que las empresas buscan hoy.

Los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales están organizados en cuatro ejes: Comunicación Efectiva, Liderazgo y Creatividad, Inteligencia Emocional y Gestión de Proyectos. Además, incluyen contenidos sobre el uso de tecnologías innovadoras, indispensables en el entorno laboral actual. Gracias a esta alianza estratégica, los alumnos obtienen una certificación conjunta emitida por la UM y por las universidades y empresas líderes que integran la plataforma Coursera.

El encuentro se centró en la idea estratégica de que el futuro de la educación superior reside en la sinergia entre las universidades, que aportan el rigor y el conocimiento académico, y las plataformas de vanguardia, que ofrecen un know-how esencial en aprendizajes dinámicos.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM y experto en educación digital, fue el encargado de exponer la experiencia de la universidad. “Estamos dando una respuesta concreta a una demanda que el mercado nos hizo saber. Este proyecto articula la formación de grado tradicional con habilidades profesionales esenciales que hoy son un diferencial clave en la empleabilidad de nuestros egresados”, afirmó durante su presentación. “Se trata de complementar la formación académica con aquellas competencias blandas que las empresas hoy requieren para la gestión de equipos y el desarrollo de la inteligencia socioemocional en las organizaciones”.

En línea con este enfoque, la UM incorporó recientemente un Programa Especializado en Pensamiento Crítico, orientado a fortalecer la capacidad analítica, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones fundamentadas, que se suma al Programa en Inteligencia Artificial Generativa implementado desde 2024.