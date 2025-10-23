González Catán: El crimen de un joven de 22 años desató la furia de familiares y vecinos

El crimen de un joven de 22 años, despertó la furia de familiares y amigos de la víctima, que identificaron al asesino, fueron a su casa y la prendieron fuego, en el barrio de Villa Dorrego de González Catán (partido de La Matanza).

El presunto autor del homicidio todavía no fue detenido y, según denuncian los vecinos, el padre es uno de los vendedores de drogas del barrio, que por cierto les juró venganza por el ataque a la propiedad de su hijo, aún prófugo.

Los hechos comenzaron el sábado a las 3AM, cuando Franco Sebastián Guzmán, padre de un niño de dos años, fue asesinado de dos balazos en medio de una discusión en la plaza San Lorenzo, situada en Matienzo, entre Garzón y Catáneo.

De acuerdo con la denuncia realizada por la cuñada de la víctima, la esposa de Franco la llamó por teléfono para avisarle que el padre de su hija había sido baleado. Según la mujer, le habían dado dos tiros.

La víctima fue llevada al hospital situado en el k32 de Ruta 3, donde los médicos que lo atendieron en el shock room del centro de salud no pudieron hacer nada para salvarle la vida debido a la cantidad de sangre que había perdido.

Aunque después de matar a Franco el asesino abandonó la escena del crimen, los vecinos lograron identificarlo. En tanto, otros habitantes del barrio grabaron desde los balcones cómo había quedado el cuerpo ensangrentado de la víctima en la plaza.

Con el dato de quién había sido el agresor, esa misma madrugada los familiares y amigos de la víctima se dirigieron al domicilio del sospechoso y lo incendiaron. También prendieron fuego otra vivienda cercana. Pero el asesino no fue encontrado.

Cuando el padre del presunto homicida, que se dedicaría a vender drogas en la zona, tomó conocimiento de la reacción de los vecinos de la víctima, habría convocado a sus subordinados para vengarse de la agresión.

La foto del presunto asesino se difundió por redes sociales con la leyenda: “Esta rata mató a mi hermano. Que se difunda la cara de este HDP. Anda suelto y no es primero al que mató”, expresó uno de los familiares en la publicación de una red social, al pie de la imagen del sospechoso.

Hasta anoche, a pesar de los operativos realizados por los policías el acusado del homicidio de Franco no había sido detenido y la tensión crecía en el barrio por eventuales enfrentamientos, debido a que tampoco hubo presos por los incendios contra dos viviendas.

Durante la mañana la tensión seguía en el barrio. Mientras la familia de la víctima velaba a Franco Sebastián Guzmán, el padre del presunto asesino preparaba una represalia contra los responsables de haber quemado su casa.

A pesar de la situación de extremo riesgo por eventuales enfrentamientos, no había presencia policial en la zona. Entre los allegados a la víctima evaluaban la posibilidad de volver a cortar la ruta 3 para reclamar por la captura del acusado.

“Vamos a cortar la ruta todos los días hasta que metan preso al asesino de mi hermano. Estamos todos amenazados. No son llamados. El padre del asesino mandó gente para avisarnos que nos cuidemos de ‘Pantera’ porque nos va a dar vuelta, no va a matar a otros”.

Durante la protesta, los familiares de la víctima denunciaron que los policías de la seccional de Villa Dorrego no actuaron con la celeridad necesaria cuando tenían las pruebas para concretar la detención del presunto autor material del homicidio.

“Cuando la policía fue a allanar la casa del delincuente y no lo encontraron. Hace un mes que, supuestamente, lo investigaban porque había matado a un chico, le pegó tres balazos a un delivery y andaba a los tiros todo el día. Si los policías lo hubieran metido preso en ese momento mi hermano estaría vivo”, agregó otro de los familiares de Franco.

El supuesto autor del homicidio habría sido identificado por iniciales como D.G. es hijo de un dealer del barrio conocido como ‘Pantera’. A pesar que transcurrieron 72 horas del asesinato de Franco en la plaza San Lorenzo todavía quedaban las manchas de sangre del joven.

Un vecino grabó con un celular los segundos de sobrevida de Franco, tirado en el piso a un costado de la cancha de básquet. En la grabación dos jóvenes con gorros pasan junto al muchacho que agonizaba. Lo miraron pero ninguno lo ayudó.

“Además de detener al asesino de Franco, la policía tiene que apresarlo para evitar que mate a más gente. También tienen que meter preso al padre que, hasta el homicidio de mi hermano, estaba en la esquina con el arma y amenazaba a todo el mundo. Hicimos denuncias y la policía no lo detuvo”, agregó el hermano de la víctima.

La familia de Franco afirmó que realizó la denuncia por amenazas en la seccional de Villa Dorrego pero, en la seccional le dijeron que no le podían dar protección debido a que tenían dos móviles disponibles.

El homicidio de Franco no fue un hecho casual. Según las estadísticas oficiales La Matanza es el distrito más violento del territorio bonaerense. Durante 2024 fueron asesinadas 155 personas. Dicha estadística reveló que, en el último año, hubo 11 víctimas más de homicidios que en 2023, cuando mataron a 144 personas.

De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio Público provincial, en 2024 fueron asesinadas 848 personas en territorio bonaerense. El 17,3 % de esas víctimas correspondió a crímenes ocurridos en el partido de La Matanza. En dicho distrito también se registró la mayor tasa de homicidios de la provincia: 8,11 asesinatos cada 100.000 habitantes.

